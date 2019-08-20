Hükümet teklifini yükseltti

Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında dün gece Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu. Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos’ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

Ali Yalçın ve Zehra Zümrüt Selçuk

ANLAŞMA OLMAZSA KARAR 'HAKEM'İN

2020 yılının ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021 yılının ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Görüşmeler sonucunda bugün de anlaşma sağlanamaması halinde ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun zam oranına karar vereceği uzlaşma sürecine girilecek. Sayıştay başkanı dahil 5’ini sendikaların belirleyeceği toplam 11 üyenin yer aldığı hakem kurulunun söz konusu kararı bağlayıcı olacak ve itiraz edilemeyecek. Sendikaların başvurularından itibaren beş gün içinde ise hakem kurulunun kararını vermesi gerekiyor.

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HÜKÜMETİN YAKLAŞIMI OLUMLU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin dün gece sunduğu yeni zam teklifini değerlendirmek için Memur-Sen Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’a çözüm arayışları ve müzakereyi sonuç odaklı yürütme gayretinden ötürü teşekkür eden Yalçın, bununla birlikte bulundukları noktanın uzlaşma ve sözleşme imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirtti. Yalçın, “Bu olumlu yaklaşım ve tavırlara rağmen hâlâ uzlaşma noktasının uzağında, sözleşme imzalama eşiğinin dışındayız” dedi.

Memur-Sen'den müzakerelerin uzatılması talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, bugün bitecek müzakerelerin uzatılmasını talep etti. Yalçın, şöyle konuştu: “Toplu sözleşme müzakerelerinin en az iki gün daha sürmesini sağlayacak bir hamle yapıyor ve Kamu İşveren Heyeti'ne, uzlaşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurma süremizi bir gün olarak kullanma, kalan iki günü müzakere aşamasına dahil etme başvurusu yapacağız. Diğer taraftan da bu başvurumuzun kabul edilmemesi halinde hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün (dün) sunmalarını istiyoruz.”