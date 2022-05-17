Ekonomi Hükümetin açıkladığı konuta destek paketleri projeleri hızlandırdı Tahincioğlu 32 villayı 24 ay sonra bitirecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hükümetin açıkladığı konuta destek paketleri projeleri hızlandırdı: Tahincioğlu 32 villayı 24 ay sonra bitirecek

Tahincioğlu Gayrimenkul, Gökcek’in ilk markalı lüks konut projesine başlıyor. 32 villadan oluşan projenin yatırım büyüklüğü 750 milyon TL. Özcan Tahincioğlu, “Tüm projelerimizde yüzde 0.99’luk faiz uygulayacağız. Gayrimenkule yatırımın tam zamanı” diye konuştu.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Hükümetin açıkladığı konuta destek paketleri projeleri hızlandırdı: Tahincioğlu 32 villayı 24 ay sonra bitirecek
Özcan Tahincioğlu

Tahincioğlu Gayrimenkul, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek’in ilk markalı lüks konut projesi Nidapark Göcek’i hayata geçiriyor. Toplam 22 bin 146 metrekare alan üzerinde yer alacak proje 32 villadan oluşuyor. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, sektör lideri olarak 2021 yılını 3,8 milyar TL hedefinin üzerinde rekor ciro ile kapattıklarını söyledi.

EKONOMİ CANLANACAK

Bugüne kadar 60’dan fazla projede toplam 4 milyon metrekarenin üzerinde inşaat gerçekleştirdiklerini anlatan Tahincioğlu, “Yılların deneyimi ile rahatlıkla ifade ediyorum ki gayrimenkule yatırım yapmanın tam zamanı. Sektörümüze yönelik teşviklerin gelmesi ve gayrimenkul sekötrünün lokomotif etkisiyle, ekonomide bir canlanma yaşanacağını öngörüyorum. Yeni açıklanan aylık yüzde 0,99 faizli ödeme planının, ev sahibi olmak isteyenler için çok cazip olduğunu düşünüyorum. Biz de aynı vade farkı ile ödeme kolaylığını, diğer tüm projelerimizde olduğu gibi, yeni projemiz Nidapark Göcek’te de uyguluyoruz” bilgisini verdi. Tahincioğlu, 750 milyon TL yatırım değerine sahip Nidapark Göcek projesinin tesliminin 24 ay sonra yapılacağını bildirdi.

URLA VE ÇEŞME TAKİPTE

İstanbul dışındaki lüks konut projelerine Bodrum’da devam edecek olan Tahincioğlu, bu yıl Bodrum’da dört mevsimi yaşamak isteyenler için ayrıcalıklı yeni projelere başlayacak. Özcan Tahincioğlu; “İzmir bölgesinde Urla ve Çeşme’yi yakından takip ediyoruz, ayrıca tüm gelişmekte olan bölgeleri de radarımıza aldık” dedi.

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