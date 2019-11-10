Ekonomi Hurdası bile para ediyor 180 milyon dolar kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hurda gemilerden 180 milyon dolar

Hurdası bile para ediyor: 180 milyon dolar kazandırdı

Ömürlerini tamamlayan gemilerin hurdaları ekonomiye kazandırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde bu yılın ekim ayına kadar 110 hurda gemi geri dönüştürülerek, ekonomiye 180 milyon dolar katkı sağlandığı öğrenildi. Hurda gemiler ağırlıklı olarak başta Yunanistan, İngiltere, Norveç, İtalya ve Hollanda olmak üzere Libya, Suriye ve Rusya'dan geliyor.

Haber Merkezi AA
​Bu yıl ekim ayı itibariyle tesislerde 110 hurda geminin geri dönüşümü sağlandı
​Bu yıl ekim ayı itibariyle tesislerde 110 hurda geminin geri dönüşümü sağlandı

Hurda gemiler Türkiye'de sadece İzmir'de yer alan tesiste dönüştürülüyor. Avrupa'dan ve dünyanın birçok yerinden gelen hurda gemiler başvuruların ardından sıkı takibe alınıyor.

Söküm işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilmiş 22 işletme tarafından gerçekleştiriliyor.

Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemilere öncelikle survey raporu ve görgü tutanağı hazırlanarak geminin içerisindeki yakıt, atık gibi maddelerin envanteri oluşturuluyor.

  • Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor ve söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Notifikasyon (atığın yurt dışına ihracı için gereken izin belgesi) verilen gemilere İzmir'deki Aliağa Liman Başkanlığı tarafından söküm izni veriliyor ve gemilerin dönüşümü başlıyor.

Askeri gemilerin ya da Yunanistan bayraklı gemilerin notifikasyon işlemleri Bakanlık tarafından, ticari gemilerin işlemleri ise Bakanlığa bağlı il müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Geçen yıl 158 hurda gemiden 602 ton çelik elde edildi

Bu kapsamda geçen yıl ülke genelinde 602 bin ton çelik ağırlığında 158 hurda geminin geri dönüşümü tamamlandı. Dönüşümü sağlanan 158 hurda geminin ekonomik değerinin 200 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.

  • Bu yıl ise ekim ayı itibariyle tesislerde 110 hurda geminin geri dönüşümü sağlandı. 523 bin ton çelik elde edilirken ekonomiye 180 milyon dolar katkı sağlandı.

8 ülkeden geliyor

Tesislere gelen hurda gemiler ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden başta Yunanistan, İngiltere, Norveç, İtalya ve Hollanda olmak üzere Libya, Suriye ve Rusya'dan geliyor.

Tesislerde 1100 kişi istihdam ediliyor.

Japonya’nın yeni imparatoru halkın karşısına çıktı
FOTOĞRAF 15
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Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
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Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
Title
Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
Title
Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
Title
Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
Title
Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
Title
Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
Title
Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
Title
Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
Title
Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
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