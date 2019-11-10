Hurdası bile para ediyor: 180 milyon dolar kazandırdı

Hurda gemiler Türkiye'de sadece İzmir'de yer alan tesiste dönüştürülüyor. Avrupa'dan ve dünyanın birçok yerinden gelen hurda gemiler başvuruların ardından sıkı takibe alınıyor.

Söküm işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilmiş 22 işletme tarafından gerçekleştiriliyor.

Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemilere öncelikle survey raporu ve görgü tutanağı hazırlanarak geminin içerisindeki yakıt, atık gibi maddelerin envanteri oluşturuluyor.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor ve söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Notifikasyon (atığın yurt dışına ihracı için gereken izin belgesi) verilen gemilere İzmir'deki Aliağa Liman Başkanlığı tarafından söküm izni veriliyor ve gemilerin dönüşümü başlıyor.

Askeri gemilerin ya da Yunanistan bayraklı gemilerin notifikasyon işlemleri Bakanlık tarafından, ticari gemilerin işlemleri ise Bakanlığa bağlı il müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Geçen yıl 158 hurda gemiden 602 ton çelik elde edildi

Bu kapsamda geçen yıl ülke genelinde 602 bin ton çelik ağırlığında 158 hurda geminin geri dönüşümü tamamlandı. Dönüşümü sağlanan 158 hurda geminin ekonomik değerinin 200 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.

8 ülkeden geliyor

Tesislere gelen hurda gemiler ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden başta Yunanistan, İngiltere, Norveç, İtalya ve Hollanda olmak üzere Libya, Suriye ve Rusya'dan geliyor.

Tesislerde 1100 kişi istihdam ediliyor.

FOTOĞRAF 15 Geçtiğimiz Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito’dan devralan Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da düzenlenen taç töreni ile imparatorluğunu resmi olarak Japonya ve dünya kamuoyuna ilan etmesinin ardından, bugün de Tokyo’da gerçekleştirilen geçit töreninde halkı selamladı. 22 Ekim’deki taç töreninin ardından yapılması planlanan ancak ülkeyi vuran Hagibis Tayfunu’nun meydana getirdiği yıkım nedeniyle 10 Kasım’a ertelenen tören için binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren başkent Tokyo’daki imparatorluk sarayının çevresine akın etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ve Japonya saatiyle 15.00’te başlayan geçit töreninde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako imparatorluk Sarayı etrafındaki 4.6 kilometre uzunluğundaki güzergahta, kamuoyunun karşısına çıktı. Yaklaşık 30 dakika süren ve Başbakan Şinzo Abe’nin de katıldığı törende, imparator ve imparatoriçenin konvoyuna polis motosikletlerinin de dahil olduğu 46 araç eşlik etti. Bugün yapılan geçit töreninin İmparator Naruhito’nun tahtı devraldığı 1 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirilen 5 aşamalı törenler dizisinin sonuncusu olduğu öğrenildi. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Veliaht Prens Naruhito, Japonya’da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Japonya’nın yeni imparatoru halkın karşısına çıktı Tahtı babası İmparator Akihito'dan devralarak Japonya'nın yeni imparatoru olan Veliaht Prens Naruhito, Japonya'da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. BiP'te paylaş

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