HÜRJET ilk kez yuvasından ayrıldı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın 4 adet NF-5 uçağı, son 12 yılda çeşitli nedenlerle düştü. Kazalarda 2'si pilot, 1'i yer personeli, 3 asker şehit oldu. Bu kazaların birçok nedeni olabileceği gibi NF-5 uçakların 60 yıldır kullanıldığını hatırlatan Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Prof. Dr. Rüştü Güntürk, "Bu uçaklarımızı yaklaşık 60 yıldır kullanmaktayız. Bir metal yorgunluğu var yani metal yorgunluğu da olabilir. Ama teknisyenlerimiz uçakların bakımlarını çok iyi yapar. Hürjet'i yapıyoruz ve inşallah 2025'ten itibaren Türk Yıldızları'nda artık Hürjet'i kullanacağız. NF-5'lerden daha üstün tarafı ise NF-5'lerin hızı 1,2 mach, bizim Hürjet'imiz ise 1,4 mach. Yani bundan daha iyi, daha hızlı, daha büyük bir hıza sahip olacak" dedi.