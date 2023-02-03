HÜRJET motorunu çalıştırdı: Türkiye’nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’in motorunun çalıştırıldığını duyurdu. 18 Mart’ta ilk uçuşunu yapması beklenen Hürjet’teki son gelişmeyi Twitter hesabından açıklayan Demir, şu mesajı paylaştı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta.”