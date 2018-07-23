Ekonomi Hürjetin gücü arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hürjet’in gücü arttı

Türkiye ve dünya pazarlarındaki ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen Hürjet Projesi'ne Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından güçlü destek verilecek. Hürjet Projesi, SSB koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından Temmuz 2017’de başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hürjet Projesi'ne Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından güçlü destek verilecek.
Hürjet Projesi'ne Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından güçlü destek verilecek.

Proje kapsamında, jet motorlu eğitim uçağı geliştirilmesi hedefleniyor. Kavramsal tasarımı Nisan 2018’de tamamlanan Hürjet'in ön tasarım faaliyetleri kapsamında mühendislik ve analiz çalışmaları devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin Milli Muharip Uçak için pilot yetiştirmede kullanacağı jet eğitim uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanan Hürjet Projesi için 2 Temmuz'da SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, SSB ve Hava Kuvvetleri projeye güçlü destek verecek. Projede iki konfigürasyonda Hürjet üretilecek. Bunlardan biri tamamen eğitim uçağı odaklı, ikincisi aynı uçağın silahlı varyantı olacak. Silahlı varyantında, uçağa atış kontrol radarı, harici yük ve atış kontrol sistemleri ile çeşitli görev sistemleri eklenecek.

İDDİALI HEDEF VE TAKVİM

Söz konusu pazardan maksimum seviyede pay alınabilmesi için Hürjet Projesi kapsamında iddialı bir takvim planlamasına gidildi. Hürjet'in ilk uçuşunun 2022'de, ilk teslimatın ise 2025'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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