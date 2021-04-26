Hürkuş'a yurt dışından talep

Sahip olduğu EASA sertifikası ile diğer ülkelerde de uçuş yapabilme iznine erişen Hürkuş, Türkiye'de gerçekleştirdiği birçok gösteri uçuşunun yanı sıra uluslararası olarak Paris ve dünyanın en yüksek şehri olarak bilinen Bolivya'nın La Paz semalarında uçuşlar yaptı.