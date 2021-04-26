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Ekonomi Hürkuşa yurt dışından talep
SAVUNMA SANAYİ

Hürkuş'a yurt dışından talep

TSK’nın eğitim uçağı ihtiyacını ve yakın hava desteği görevlerini yerli ve milli imkanlarla karşılamak için TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş, ihracat yolunda. Hürkuş için seri üretime geçildiğini söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yurt dışından 12 adet sipariş için kontrat aşamasında olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Hürkuşa yurt dışından talep
Hürkuş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk’te Türkiye'nin milli üretim hava araçlarını tanıtırken yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Yurt dışından talep var"

Kotil, eğitim uçağı ihtiyacının ve yakın hava desteği görevlerinin yerli ve milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirilen Hürkuş’a yurt dışından talep olduğunu söyledi.

"12 tane kadar göndereceğiz"

Hürkuş’un seri üretimine başlandığını belirten Kotil, “İnşallah yurt dışına ihracatı başlayacak. Hürkuş'a yurt dışından talep var ama imzalamadan paylaşamayız. Kontrat imzalansın ondan sonra paylaşayım. İnşallah 12 tane kadar yurt dışına göndereceğiz gibi gözüküyor” dedi.

Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak
EKONOMİ
Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak

Havada tüm ihtiyaçları karşılayacak Türk uçağı: Hürkuş
FOTOĞRAF 14
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Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak amacıyla 2006'da imzaladığı sözleşmeyle Ar-Ge faaliyetlerine başladı ve 27 Haziran 2012'de Hürkuş Eğitim Uçağı'nın, yer ve hava testleri yapılmak üzere ilk prototipini hangardan çıkardı.
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Hürküş-A modeli ile ilk uçuşunu 2013'te gerçekleştiren TUSAŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Otoritesi EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gözetiminde tamamlanan test faaliyetlerinden başarıyla ayrılarak uluslararası sertifika almaya hak kazandı.
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2017'de Hürkuş'un Silahlı Keşif ve Yakın Hava Destek Uçağı versiyonu Hürkuş-C Faz-I ile test faaliyetlerine başlanmasından 1 yıl sonra Faz-II versiyonu ile daha güvenli ve daha yüksek faydalı yük kapasiteli uçuş için uçak göklerdeki yerini aldı.
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2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin istekleri doğrultusunda geliştirilen Hürkuş-B versiyonunun test ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülüyor.
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TUSAŞ bugüne kadar 2 Hürkuş-A, 15 Hürkuş-B ve 1 Hürkuş-C olmak üzere toplam 18 Hürkuş üretti. Hürkuş-B'lerden 5'inin uçuş testleri devam ediyor.
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Sahip olduğu EASA sertifikası ile diğer ülkelerde de uçuş yapabilme iznine erişen Hürkuş, Türkiye'de gerçekleştirdiği birçok gösteri uçuşunun yanı sıra uluslararası olarak Paris ve dünyanın en yüksek şehri olarak bilinen Bolivya'nın La Paz semalarında uçuşlar yaptı.
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Hürkuş'u rakiplerinden ayıran ön önemli özelliklerden birini fırlatma koltuklarına sahip olması oluşturuyor. Fırlatma koltukları sayesinde uçağın acil bir durumla karşılaşması halinde pilotlar güvenle uçağı terk edebiliyor.
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Bunun yanı sıra Hürkuş, Elektronik Güç Yönetim Ünitesi'ne sahip 1600 shp PT6A-68T PrattWhitney Canada turboprop motor, gelişmiş aviyonik sistemler ve simule silah kabiliyetleri,
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, kuş çarpmalarına karşı güçlendirilmiş kanopi, uçakta oksijen üretim sistemi, OBOGS (uçağın uçuş sırasında kendi oksijenini üretebilmesine imkan sağlayan sistem), kabin basınçlandırma sistemi, askeri eğitim uçaklarına özgü yüksek şok dayanımlı iniş takımları, anti-g sistemi,
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Hands On Throttle and Stick (HOTASPilotun, levye ve gaz kolundan uçağın tüm temel işlevlerini kontrol edebilmesi), 30 saniye ters uçuş kabiliyeti
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ergonomik kokpit, arka kokpitte yüksek görüş açısı, kokpit iklimlendirme sistemi gibi özellikleri ve donanımları ile ön plana çıkıyor.
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Havada tüm ihtiyaçları karşılayacak Türk uçağı: Hürkuş
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen ilk uçak konumundaki ve ilk Türk sivil imalatı sertifikasına sahip Hürkuş, sınıfına göre üstün özelliklerle sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak.

Video: HÜRKUŞ-C'nin ilk kez yayınlanan videosu büyük ilgi topladı

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