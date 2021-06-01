Ekonomi Hürkuşun HYEU modelinden bir ilk Gösteri uçuşu yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hürkuş'un HYEU modelinden bir ilk: Gösteri uçuşu yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatına katıldı. TUSAŞ’ın özgün ürünleri arasında yer alan HÜRKUŞ’un yeni versiyonu HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), uçuş gösterisi düzenleyerek görücüye çıktı. İlk kez uçuş gösterisi düzenleyerek dikkatleri üzerine toplayan HÜRKUŞ Hyeu, pilotların eğitimlerinde kullanılacak.

Haber Merkezi İHA
Hürkuşun HYEU modelinden bir ilk: Gösteri uçuşu yaptı
HÜRKUŞ HYEU

Tatbikat kapsamında dikkatleri üzerine çeken HÜRKUŞ HYEU, Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

HÜRKUŞ HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. 135’nci filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan HÜRKUŞ HYEU’nun, düşük kullanım maliyet ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

Konya'da nefes kesen tatbikat: Hürkuş’un
OYNAT 00:55
Konya'da nefes kesen tatbikat: Hürkuş’un "HYEU" modeli de ilk kez uçtu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' nefesleri kesti. Birden fazla ülkenin katıldığı tatbikatta, TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş'un HYEU modeli de ilk kez uçtu. Ayrıca F-16'ların belirlenen hedefleri nokta atışı ile vurma görüntüleri ise nefes kesti. Öte yandan TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar geliştirilen T-129 ATAK Helikopterleri de belirlenen hedefleri tam 12'den vurdu.

HÜRKUŞ’un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak HÜRKUŞ HYEU ile Elektro-Optik / Infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.

AA

Hürkuş'a yurt dışından talep
EKONOMİ
Hürkuş'a yurt dışından talep

Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021’de dikkatleri üzerine toplayan HÜRKUŞ HYEU ile ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, şunları anlattı:


  • "Çeşitli ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta HÜRKUŞ HYEU özellikle 135’nci filo nezdinde ‘eğitim’ maksadıyla kullanılacak. Biraz daha açmak gerekirse, HÜRKUŞ HYEU ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. HÜRKUŞ HYEU’nun gelişmiş sistemleri ve özellikleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz."

Hürkuş HYEU pilot eğitimlerinde kullanılacak: İlk gösteri uçuşunu yaptı
FOTOĞRAF 6
Title
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatında şirketin özgün ürünleri arasında yer alan Hürkuş'un yeni versiyonu Hürkuş HYEU ilk uçuş gösterisi düzenledi.
Title
​​​​​​​Hürkuş HYEU'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. Hürkuş HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. 135'inci filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan Hürkuş HYEU'nun, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.
Title
Hürkuş'un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak Hürkuş HYEU ile elektro-optik infrared (EOIR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.
Title
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin, Çeşitli ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta Hürkuş HYEU özellikle 135'inci filo nezdinde eğitim maksadıyla kullanılacak. Biraz daha açmak gerekirse, Hürkuş HYEU ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. Hürkuş HYEU'nun gelişmiş sistemleri ve özellikleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz ifadelerini kullandı.
Title
Title
Hürkuş HYEU pilot eğitimlerinde kullanılacak: İlk gösteri uçuşunu yaptı
Hürkuş'un yeni versiyonu Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağının (HYEU) pilotların eğitimlerinde kullanılacağı belirtildi.

Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak
EKONOMİ
Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak

Havada tüm ihtiyaçları karşılayacak Türk uçağı: Hürkuş
FOTOĞRAF 14
Title
Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak amacıyla 2006'da imzaladığı sözleşmeyle Ar-Ge faaliyetlerine başladı ve 27 Haziran 2012'de Hürkuş Eğitim Uçağı'nın, yer ve hava testleri yapılmak üzere ilk prototipini hangardan çıkardı.
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Hürküş-A modeli ile ilk uçuşunu 2013'te gerçekleştiren TUSAŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Otoritesi EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gözetiminde tamamlanan test faaliyetlerinden başarıyla ayrılarak uluslararası sertifika almaya hak kazandı.
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2017'de Hürkuş'un Silahlı Keşif ve Yakın Hava Destek Uçağı versiyonu Hürkuş-C Faz-I ile test faaliyetlerine başlanmasından 1 yıl sonra Faz-II versiyonu ile daha güvenli ve daha yüksek faydalı yük kapasiteli uçuş için uçak göklerdeki yerini aldı.
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2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin istekleri doğrultusunda geliştirilen Hürkuş-B versiyonunun test ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülüyor.
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TUSAŞ bugüne kadar 2 Hürkuş-A, 15 Hürkuş-B ve 1 Hürkuş-C olmak üzere toplam 18 Hürkuş üretti. Hürkuş-B'lerden 5'inin uçuş testleri devam ediyor.
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Sahip olduğu EASA sertifikası ile diğer ülkelerde de uçuş yapabilme iznine erişen Hürkuş, Türkiye'de gerçekleştirdiği birçok gösteri uçuşunun yanı sıra uluslararası olarak Paris ve dünyanın en yüksek şehri olarak bilinen Bolivya'nın La Paz semalarında uçuşlar yaptı.
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Hürkuş'u rakiplerinden ayıran ön önemli özelliklerden birini fırlatma koltuklarına sahip olması oluşturuyor. Fırlatma koltukları sayesinde uçağın acil bir durumla karşılaşması halinde pilotlar güvenle uçağı terk edebiliyor.
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Bunun yanı sıra Hürkuş, Elektronik Güç Yönetim Ünitesi'ne sahip 1600 shp PT6A-68T PrattWhitney Canada turboprop motor, gelişmiş aviyonik sistemler ve simule silah kabiliyetleri,
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, kuş çarpmalarına karşı güçlendirilmiş kanopi, uçakta oksijen üretim sistemi, OBOGS (uçağın uçuş sırasında kendi oksijenini üretebilmesine imkan sağlayan sistem), kabin basınçlandırma sistemi, askeri eğitim uçaklarına özgü yüksek şok dayanımlı iniş takımları, anti-g sistemi,
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Hands On Throttle and Stick (HOTASPilotun, levye ve gaz kolundan uçağın tüm temel işlevlerini kontrol edebilmesi), 30 saniye ters uçuş kabiliyeti
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ergonomik kokpit, arka kokpitte yüksek görüş açısı, kokpit iklimlendirme sistemi gibi özellikleri ve donanımları ile ön plana çıkıyor.
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Havada tüm ihtiyaçları karşılayacak Türk uçağı: Hürkuş
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen ilk uçak konumundaki ve ilk Türk sivil imalatı sertifikasına sahip Hürkuş, sınıfına göre üstün özelliklerle sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak.

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