Hürkuş'un HYEU modelinden bir ilk: Gösteri uçuşu yaptı

Tatbikat kapsamında dikkatleri üzerine çeken HÜRKUŞ HYEU, Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

HÜRKUŞ HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. 135’nci filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan HÜRKUŞ HYEU’nun, düşük kullanım maliyet ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

OYNAT 00:55 Konya'da nefes kesen tatbikat: Hürkuş’un "HYEU" modeli de ilk kez uçtu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde jetler, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' nefesleri kesti. Birden fazla ülkenin katıldığı tatbikatta, TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş'un HYEU modeli de ilk kez uçtu. Ayrıca F-16'ların belirlenen hedefleri nokta atışı ile vurma görüntüleri ise nefes kesti. Öte yandan TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar geliştirilen T-129 ATAK Helikopterleri de belirlenen hedefleri tam 12'den vurdu. BiP'te paylaş

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HÜRKUŞ’un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak HÜRKUŞ HYEU ile Elektro-Optik / Infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.

AA

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Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021’de dikkatleri üzerine toplayan HÜRKUŞ HYEU ile ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, şunları anlattı:

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"Çeşitli ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta HÜRKUŞ HYEU özellikle 135’nci filo nezdinde ‘eğitim’ maksadıyla kullanılacak. Biraz daha açmak gerekirse, HÜRKUŞ HYEU ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. HÜRKUŞ HYEU’nun gelişmiş sistemleri ve özellikleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz."

FOTOĞRAF 6 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatında şirketin özgün ürünleri arasında yer alan Hürkuş'un yeni versiyonu Hürkuş HYEU ilk uçuş gösterisi düzenledi. ​​​​​​​Hürkuş HYEU'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. Hürkuş HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. 135'inci filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan Hürkuş HYEU'nun, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor. Hürkuş'un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak Hürkuş HYEU ile elektro-optik infrared (EOIR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin, Çeşitli ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta Hürkuş HYEU özellikle 135'inci filo nezdinde eğitim maksadıyla kullanılacak. Biraz daha açmak gerekirse, Hürkuş HYEU ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. Hürkuş HYEU'nun gelişmiş sistemleri ve özellikleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Hürkuş HYEU pilot eğitimlerinde kullanılacak: İlk gösteri uçuşunu yaptı Hürkuş'un yeni versiyonu Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağının (HYEU) pilotların eğitimlerinde kullanılacağı belirtildi.



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