Ekonomi İBB Meclisinden Tarkana 7nci ret
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İBB Meclisi'nden Tarkan'a 7'nci ret

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için başvuru yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Tarkan Tevetoğlu
Tarkan Tevetoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Şubat ayı toplantılarının ikincisi yapıldı. Toplam 179 komisyon raporu ve gündem dışı konuşmalarla geç saatlere kadar devam eden toplantıya, yeni seçilen İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi.

Tarkan'a 7'nci ret

Tarkan Tevetoğlu'nun Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili imar dosyası 7'inci kez İBB meclisine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan bu başvuru da reddedildi.


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