İç Anadolu termallerinde verim daha yüksek

Jeotermal enerji, ısının, buharın ya da sıcak suyun yeryüzüne çıkma işlemi olarak tanımlanıyor. Sıcaklığın kullanımı ise alanları, derecesine göre değişiyor. Daha düşük sıcaklık seralarda kullanılırken, yüksek sıcak sular ısınmada ve elektrik üretiminde kullanılabiliyor.

Yüksel Dandin

FAY HATLARINA PARALEL UZANIYOR

En önemli enerji ise yenilenebilir ve doğal yolda elde edilen enerji olarak değerlendiriliyor. Özellikle güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi temiz enerji dünyanın yeni hedefi oldu. Türkiye’nin önemli kaynaklarından biri de jeotermal enerji. Doğudan batıya birçok fay hattı bulunan ülkemizde sıcak su sondaj çalışmalarıyla sürüyor.

İÇ ANADOLU’DAKİ VERİMİ EGE’NİN 2 KATI

Barya Tarım yöneticisi Yüksel Dandin, “Dünya sıcak, düşük maliyetli enerjinin peşinde ciddi yatırımalar var. 100 dekarlık bir serada yılda ortalama 5000 ton salkım domates üretiliyor, 100-110 kişiye istihdam sağlanıyor” dedi. Dandin, uzun süredir Anadolu’da sıcak su arıyor. İç Anadolu’da birçok kaynağa ulaştıklarını belirten Dandin, topraksız tarımın önemini belirtti. Dandin, “Karasal iklimde olması sebebiyle üretim sıcak iklime sahip, Akdeniz ve Ege bölgesine oranla daha yüksek oluyor. Örnek olarak bir yıl boyunca Ege’de ve Akdeniz’de yapılan domates üretiminde bir dekardan 25-30 ton verim alınabiliyor iken, İç Anadolu’da dekar başına 50-60 tona ulaşıyor. Dolayısıyla yatırımın geri dönüşü çok hızlı oluyor” dedi.

HEM TEMİZ HEM VERİMLİ

Dandin “100 dekarlık bir serada yılda ortalama 5000 ton salkım domates üretiliyor, 100-110 kişiye istihdam sağlanıyor, 100 dekarlık bir seradan ihracatta ortalama her yıl 10 milyon avroya yakın döviz girdisi oluyor” diye konuştu. Dünyanın yer altında bulunan enerjiyi kullanmak için ciddi bir çalışma içine girdiğini belirten Dandin, “Jeotermal enerji ısıtma ve soğutma amacıyla veya temiz elektrik üretmek için kullanılabilir” açıklaması yaptı.











