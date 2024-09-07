İcradan araç alanlar önceki borçlardan sorumlu değil

Karar tavsiye niteliğinde
Kamu Denetçiliği Kurumu, icradan alınan araçların geçmiş döneme ait muayene borçlarının yeni sahibinden tahsil edilemeyeceğine ilişkin tavsiye kararı aldı.
Karara neden olan olay
KDK'nin kararına göre, bir kişi, icra yoluyla el konulan ve ihale ile satışa sunulan aracı satın aldı. Kişi, muayeneye götürdüğü aracın geçmiş dönem muayene borcu bulunduğu gerekçesiyle gecikme bedeliyle birlikte 25 bin 362 lira ödedi.
Bu borcun aracın eski sahibinden tahsil edilmesi gerektiğini savunan araç sahibi, ödediği bedelin iadesi için KDK'ye başvurdu.
KDK mevzuatta değişiklik talep etti
Başvuruyu inceleyen KDK, ödediği bedelin başvurucuya iadesi ve mevzuatta düzenleme yapılması adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na tavsiye kararı verilmesine hükmetti.