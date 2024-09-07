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Ekonomi

İcradan araç alanlar önceki borçlardan sorumlu değil

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), icradan alınan bir aracın eski muayene borçlarından sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

14:48 - 7/09/2024 Cumartesi
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İcradan araç alındığında o aracın geçmiş döneme ait
muayene borçları
sorun oluşturuyordu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)
, kişinin icradan aldığı aracın eski borcundan sorumlu tutulamayacağına karar verdi.


Karar tavsiye niteliğinde


Kamu Denetçiliği Kurumu, icradan alınan araçların geçmiş döneme ait muayene borçlarının yeni sahibinden tahsil edilemeyeceğine ilişkin tavsiye kararı aldı.


Karara neden olan olay


KDK'nin kararına göre, bir kişi, icra yoluyla el konulan ve ihale ile satışa sunulan aracı satın aldı. Kişi, muayeneye götürdüğü aracın geçmiş dönem muayene borcu bulunduğu gerekçesiyle gecikme bedeliyle birlikte 25 bin 362 lira ödedi.


Bu borcun aracın eski sahibinden tahsil edilmesi gerektiğini savunan araç sahibi, ödediği bedelin iadesi için KDK'ye başvurdu.


KDK mevzuatta değişiklik talep etti


Başvuruyu inceleyen KDK, ödediği bedelin başvurucuya iadesi ve mevzuatta düzenleme yapılması adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na tavsiye kararı verilmesine hükmetti.


"Eski borç yeni sahipten tahsil edilemez"


KDK'nin kararında,
"başvurucunun aldığı aracın gecikmiş muayene ücretinin eski malik dönemine ait olduğu, bu nedenle eski malikten tahsil edilmesi gereken bedelin satın alandan tahsil edilmesinin doğru olmadığı"
ifade edildi.



#Kamu Denetçiliği Kurumu
#muayene
#borç
44 dakika önce
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