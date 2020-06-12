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Ekonomi İcradan satışlar yeniden başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İcradan satışlar yeniden başlıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine durdurulan icra ihaleleri, normalleşme süreci ile birlikte tekrar başlıyor. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında yatırıcımlar, ihalenin yapılacağı salona gitmeden telefon aracılığıyla yarı fiyatına alma fırsatı yakalayabilecek.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hayatın, yeni normalleşme süreci ile birlikte icra ihaleleri 15 Haziran 2020 tarihinde yeniden başlayacak.

Yeni süreç ile birlikte açılacak olan ihalelerin alıcılar için büyük fırsat olduğunu belirten sektör temsilcileri,“22 Mart tarihinde durdurulan icra ihaleleri 15 Haziran tarihi itibari ile tekrar başlayacak. Ertelenen icra takip dosyaları ile birlikte yeni açılacak dosyalar birleşince icra ihalelerinde yoğun bir mesai olacağını öngörebiliriz. Özellikle icradan araç, konut, iş yeri ve arsa alacak olan yatırımcılar için birçok yeni fırsatın oluşacağını düşünüyorum. İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin yarı fiyatına satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usulü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor” ifadelerini kullanıyor.

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