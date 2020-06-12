İcradan satışlar yeniden başlıyor

Hayatın, yeni normalleşme süreci ile birlikte icra ihaleleri 15 Haziran 2020 tarihinde yeniden başlayacak.

Yeni süreç ile birlikte açılacak olan ihalelerin alıcılar için büyük fırsat olduğunu belirten sektör temsilcileri,“22 Mart tarihinde durdurulan icra ihaleleri 15 Haziran tarihi itibari ile tekrar başlayacak. Ertelenen icra takip dosyaları ile birlikte yeni açılacak dosyalar birleşince icra ihalelerinde yoğun bir mesai olacağını öngörebiliriz. Özellikle icradan araç, konut, iş yeri ve arsa alacak olan yatırımcılar için birçok yeni fırsatın oluşacağını düşünüyorum. İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin yarı fiyatına satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usulü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor” ifadelerini kullanıyor.