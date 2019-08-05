Ekonomi İDOdan bayram için ek sefer
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İDO'dan bayram için ek sefer

İDO'dan bayram için ek sefer

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ek seferleri devreye aldı.

Haber Merkezi AA
İDO 400 bini aşkın araçla yaklaşık 4,6 milyon yolcu kapasitesi sunacak.
İDO 400 bini aşkın araçla yaklaşık 4,6 milyon yolcu kapasitesi sunacak.

Açıklamaya göre, "Kurban Bayramı Tarifesi" uygulayacak olan İDO, bayram boyunca oluşacak trafik yoğunluğunun da önüne geçmeyi hedefliyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9-18 Ağustos'ta 5 bin 59 seferle hizmet verecek olan İDO, bayram dönemlerinin yoğun trafiğinden ve stresinden uzak deniz seyahati seçenekleri için tüm filosu ile seferberlik ilan etti.

İDO, belirlenen tarih aralığında, 400 bini aşkın araçla yaklaşık 4,6 milyon yolcu kapasitesi sunacak.

En yoğun günlerin tatilin ilk ve son günleri olacağını hesaba katan İDO, hızlı feribot, araba vapuru ve deniz otobüslerinde, 40 ek seferle yolcularını bayram sevinci içerisinde sevdiklerine kavuşturacak.

Bayram boyunca hızlı feribotta 792, dış hat deniz otobüsünde 456, iç hat deniz otobüsünde de 10 sefer sunacak olan İDO'nun, araba vapuru hatlarındaki 3 bin 801 seferle bayram boyunca sunduğu toplam sefer sayısı 5 bin 59'a ulaşacak.

Bayram ikramiyesi için geri sayım
EKONOMİ
Bayram ikramiyesi için geri sayım

Turizmcilerin yüzü Kurban Bayramı tatili ile daha da gülecek
EKONOMİ
Turizmcilerin yüzü Kurban Bayramı tatili ile daha da gülecek

YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
EKONOMİ
YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

​Trabzonspor ve Yeni Malatya'nın muhtemel rakipleri belli oldu.
Havayı kapatsalarkaradan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye'de hava sahası kapatılırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Yüzde 1in altına çekildi

Yüzde 1'in
altına çekildi

Vakıf Katılım konut finansmanında kar oranını indirdi.
İlk modeli incelendi

İlk modeli incelendi

​Yerli otomobil çalışmaları devam ediyor.
'Polise teslim edin'<br> notuyla bıraktılar

'Polise teslim edin'
notuyla bıraktılar

​Çuvalın içerisinden çıkanlar şaşkına çevirdi.
Firmalara<br> kredi desteği

Firmalara
kredi desteği

​Üç kamu bankası ortak açıklama yaptı.

Sabotaj iddiası

Sabotaj iddiası

​Bursa'daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

​Çavuşoğlu 2 yeni girişimde bulunacakları Asya açılımını duyurdu.

Keşmir'e<br>Hindistan darbesi

Keşmir'e
Hindistan darbesi

Özel statüsü kaldırılarak bölgeye 8 bin asker gönderildi.
Oyunu <br>yönetim bozdu

Oyunu
yönetim bozdu

​Yusuf Yazıcı transferinin perde arkasına Yeni Şafak ulaştı.
Muhtemel <br>rakibi belli oldu

Muhtemel
rakibi belli oldu

​Başakşehir'in devler liginde muhtemel rakibi.
Çiftçinin desteği yarın ödenecek

Çiftçinin desteği yarın ödenecek

​Tarım Bakanı: 1,2 milyar TL ödeme yapılacak.
Zeynep'e<br> ilaç müjdesi

Zeynep'e
ilaç müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere talimat verdi.
Bayram öncesi büyük hazırlık

Bayram öncesi büyük hazırlık

​İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.