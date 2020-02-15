İflas başvurusunu resmen yaptı Atlasglobal Havayolları’nın iflas başvurusu yaptığı ve operasyonlarının durdurulduğu bildirildi. Geçtiğimiz günlerde şirketin iflasını açıklayacağını duyurmasının ardından dün de önemli bir gelişme yaşandı.

Yasin Yılmaz 15 Şubat 2020, 04:00 Yeni Şafak