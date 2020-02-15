İflas başvurusunu resmen yaptı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Twitter’dan yaptığı açıklama da şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu duyurdu. 26 Kasım’da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal, 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Şirket, iflasla birlikte uçuşlarını yeniden durdurma kararı aldı.
SON SEFER BAĞDAT’A
- Son uçuşunu geçtiğimiz gün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştiren Atlasglobal, tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya’daki Genel Müdürlük binasına davet ederek görüştüğü öğrenildi.