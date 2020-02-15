Ekonomi İflas başvurusunu resmen yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İflas başvurusunu resmen yaptı

Atlasglobal Havayolları’nın iflas başvurusu yaptığı ve operasyonlarının durdurulduğu bildirildi. Geçtiğimiz günlerde şirketin iflasını açıklayacağını duyurmasının ardından dün de önemli bir gelişme yaşandı.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Twitter’dan yaptığı açıklama da şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu duyurdu. 26 Kasım’da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal, 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Şirket, iflasla birlikte uçuşlarını yeniden durdurma kararı aldı.

SON SEFER BAĞDAT’A

  • Son uçuşunu geçtiğimiz gün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştiren Atlasglobal, tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya’daki Genel Müdürlük binasına davet ederek görüştüğü öğrenildi.

Bakanlıktan Atlas Global açıklaması: Yakından takip edilecek
EKONOMİ
Bakanlıktan Atlas Global açıklaması: Yakından takip edilecek
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