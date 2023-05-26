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Ekonomi

İflas sonrası satılan First Republic'ten dev işten çıkarma dalgası

ABD'li First Republic Bank, 2023 mayıs ayının başlarında iflas etmesinin ardından Wall Street devi JP Morgan Chase tarafından satın alınmıştı. Wall Street devi, firmanın satın alımının ardından şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen bin kişiyi işten çıkaracak.

09:32 . 26/05/2023 Cuma
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Şirket, yine bu hafta, sorunlu başka bir kredi kuruluşu First Citizens'de de işten çıkarmalar duyurdu.

Şirket, yine bu hafta, sorunlu başka bir kredi kuruluşu First Citizens'de de işten çıkarmalar duyurdu.

First Republic'in iş gücünün yaklaşık yüzde 15'i işten çıkarılacak. Bu yılın başlarında, ABD bölgesel bankalarındaki sorunlar, daha yaygın bir krize ilişkin korkuları tetikledi. JP Morgan, San Francisco merkezli bankada çalışanların sahip olduğu pozisyonları azalttığını doğruladı, ancak iş kayıplarına ilişkin bir rakam vermedi.


BBC'nin haberine göre etkilenen çalışanlar, toplu ödeme ve diğer faydaları içeren bir paket ile birlikte 60 gün boyunca ücret ve sosyal haklar alacaktır. JP Morgan ayrıca şirket içinde veya dışında yeni roller bulmalarına yardımcı olunacağını söyledi.


JP Morgan sözcüsü yaptığı açıklamada, "First Republic'i satın aldığımız 1 Mayıs'tan bu yana, çalışanlarına karşı şeffaf olduk ve istihdam durumlarını 30 gün içinde güncelleme sözümüzü tuttuk" dedi.


Sözcü, "Mart ayından bu yana stres ve belirsizlik altında olduklarının farkındayız ve bugünün netlik ve kapanış getirmesini umuyoruz" dedi.



#First Republic Bank
#JP Morgan Chase
#iflas
#işten çıkarma
36 dakika önce
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