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Ekonomi

İflasını veren İngiliz perakende devi 52 mağazasını kapatacak

Birleşik Krallık’ta iflas eden perakende zinciri Wilko’nun 52 mağazasının kapatılmasına karar verildiği bildirildi.12 bin kişiye istihdam sağlayan Wilko, ağustosta finansman bulamayarak iflasını ilan etmişti

15:14 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Wilko

Wilko

Şirketin iflas sürecini yürüten PricewaterhouseCoopers’tan (PwC) yapılan açıklamada, Wilko bünyesinde hizmet veren 52 mağazanın bu ay içerisinde kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.


Açıklamada, ilerleyen dönemde gerekmesi halinde daha fazla mağazanın kapatılmasının da söz konusu olabileceği belirtildi.

Londra borsasında işlem gören, ev eşyası ve tekstil ürünleri perakendecisi B&M’den yapılan dünkü açıklamada ise Wilko’ya ait 51 mağazanın satın alınması için anlaşma sağlandığı hatırlatılmıştı.


Ağustos ayında Birleşik Krallık'ta 400 mağaza ile 12 bin kişiye istihdam sağlayan Wilko, finansman bulamayarak iflasını ilan etmişti.

İngiliz hükümetinin temmuz ayında açıkladığı verilere göre, ülkede bu yılın ikinci çeyreğinde iflas eden şirket sayısı 6 bin 342 ile 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.


Ekonomik ve İş Araştırmaları Merkezi'nden (CEBR) hafta başında yapılan açıklamada ise 2024'ün her çeyreğinde 7 bin şirket olmak üzere yılın tamamında 28 bin şirketin iflas riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunulmuştu.




#Londra
#perakende
#Wilko
43 dakika önce
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