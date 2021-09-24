​İflaslardan ihracat rekoruna

Özellikle pandeminin etkisiyle bir dönem korkordatolarla anılan ayakkabı sektöründe üretim ve ihracat rekorları kırılıyor. Sektör, yılın 8 ayında ihracatını yüzde 23,7 artışla 674 milyon dolara çıkararak tüm zamanların en iyi rakamına ulaşma başarısı gösterdi. Yıl sonunda ayakkabı ihracatında 1 milyar dolar barajının ilk kez aşılacağını belirten sektör temsilcileri, üretim artışı için yeni elemanlara ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, bu konuda yeni meslek liselerinin ve üniversitelerde ayakkabı mühendisliği bölümlerinin açılması çağrısında bulundu.

SEKTÖR CARİ FAZLA VERİYOR

Üretim zincirindeki uzun vadeli çekler ve kontrolsüz mağazalaşma gibi nedenlerle salgın öncesi yaşanan ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörler arasında yer alan ayakkabı sektörü, aradan geçen sürede yaşanan sıkıntılardan ders çıkararak yeniden toparlandı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Berke İçten, daha önce 400-500 milyon dolar cari açık veren sektörün 4-5 yılda 500 milyon dolarlık cari fazla vermeye başladığının altını çizerek, pazarlarda yaşanan sıkıntılara rağmen bu başarının yakalandığını bildirdi.

Sektörde küresel salgın öncesi yaşanan konkordatolara değinen İçten, “Şu anda ciddi anlamda bir üretim yetiştirememe sıkıntısı yaşıyoruz. ‘Ürün yetiştiremiyoruz’ desek yeridir. Ayakkabı sektörü, yaşadığı sıkıntılardan ciddi anlamda ders çıkardı. Vadeler ortalama 6 aylara kadar düştü. Sektörde çok daha iyi günler göreceğiz, güzel gelişmeler yaşayacağız” dedi.

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UZAKDOĞU YERİNE TERCİH TÜRKİYE

Berke İçten, 320 bin kişinin çalıştığı sektörde halihazırda eleman bulamama sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, yeni eleman yetiştirme konusunda ayakkabı ve saraciye öğretimi için acilen yeni mesleki ve teknik liseler açılması gerektiğini vurguladı.

İçten, sektörün öncelikleri konusunda şu bilgileri verdi:

“Küresel salgınla birlikte özellikle Avrupalı alıcılar rotayı Uzakdoğu’dan Türkiye’ye çevirdi. Biz de artan navlun fiyatlarını ve kırılan tedarik zincirini fırsat bilerek ihracat pazarlarımızı çeşitlendirdik. Uzakdoğu’dan bir ürünün üretilip gelmesi artık ayları alıyor. Ancak Türkiye’den ürünler çok daha kısa sürede üretilip gönderilebiliyor. Türkiye’nin potansiyelini bilen büyük mağaza zincirleri ve alım grupları Türkiye’ye gelmeye başladı.”

Berke İçten

Sektör fuarı fırsat olur

İçten, Türkiye’nin ihracatını artırma ve yeni pazarlara açılma çalışmalarının hızla sürdüğünü, bu kapsamda 29 Eylül-02 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 65. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nı fırsat olarak gördüklerini vurguladı. Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çetin ise sektörün salgını fırsata çevirdiğini belirtti.