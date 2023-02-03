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Ekonomi

İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın kazananına 2 milyon lira ödül

İstanbul Havalimanı'ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGART bünyesinde, sanata daha fazla yer açılması amacıyla başlatılan İGART Sanat Projeleri Yarışmaları serisinin ikincisi hayata geçiriliyor. Ödülü 2 milyon lira olarak belirlenen yarışmanın birincisi olacak eser günde ortalama 300 bin yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunulacak.

16:52 . 3/02/2023 Cuma
DHA
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

Ayrıca yarışma kapsamında ikinci aşama değerlendirmeye kalan proje sahiplerine ise 50 bin TL katılım bedeli ödenecek. Son başvuru tarihi 1 Nisan olarak belirlenen yarışmanın kazananı 20 Haziran'da açıklanacak. İGART Sanat Projeleri Yarışmaları ilki 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılmış , 221 projenin katıldığı ilk yarışmayı ve 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi Betül Kotil'in 'Saya' nın Sesi' adlı eseri olmuştu.


"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olduklarını ve İstanbul Havalimanı'nın yabancı yolcuların Türkiye'ye ile ilk temas kurduğu noktalardan biri olduğunun belirterek, "Dolayısıyla bu mekânda, Türkiye'mizin ve Anadolu'muzun tanıtımını da üstleniyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilk yarışmamızla genç sanatçılarımıza umut vadeden bir yolculuğa çıkmış, bunun geri dönüşlerini de çok nitelikli bir şekilde almıştık. Bugünse İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın ikincisini hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız" diye konuştu.


KAZANAN ESER İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SERGİLENECEK


İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise İGA İstanbul Havalimanı'nın ulaşım merkezi olmanın yanı sıra, kültürlerin de karşılaştığı bir alan olduğunu ifade etti.

İGART Sanat Projeleri'nin şeffaf ve disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, sanatçıların önerilerini merkeze alan açıklıkta kurgulanan bir yapıya sahip olduğunu dikkat çeken Koçan ikinci yarışmadaki kazanan eserin de terminaldeki D1- check-in bölgesinin ortasında, giden ve gelen yolcu terminallerini alt ve üst mekanlarını birbirine bağlayan yuvarlak boşluk alanda yer alacağını açıkladı.



#İstanbul
#İGART
#İstanbul havalimanı
1 saat önce
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İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın kazananına 2 milyon lira ödül
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