Sabiha Gökçen'de ikinci pist mayısta açılıyor

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti mayıs ayında hizmete açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Projede çalışmaların mayısın başında bitirmeyi hedefiyle sürdüğünü dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Mayıs ayında ikinci pisti bitireceğiz. Bitirdikten sonra 35 milyonu bukan yolcu kapasitesini yeni bir kapasite genişletme ihalesi ile artırmayı planlıyoruz" dedi.
İstanbul Havalimanı'nda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hızlı tren hattını Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na ulaştırmak için yaptıkları projede de ihale aşamasına geldiklerini bildirdi. Karaismailoğlu, “Ankara-İstanbul hızlı tren hattı, Gebze'den ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıp buradan Avrupa'ya doğru devam edecek. İstanbul Havalimanı'ndaki mevcut metro istasyonumuzla havalimanı arasına bu hızlı tren istasyonu gelecek. İstanbul Havalimanımızı hızlı tren ağımızla buluşturacağız” dedi.
Kanal İstanbul projesini de değerlendiren Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı, dünyanın en riskli deniz yollarından biri. Bugün 40 bin gemi geçiyor. Kanal İstanbul tamamen bir ihtiyaçtan doğmuş bir proje” dedi. Projeyle Boğaz'da yükün hafifletileceğini belirten Karaismailoğlu, maliyetini kendi gelirleri ile karşılayacak bir projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü projesini tamamlamadığını belirten Adil Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Maalesef CHP'li belediyelerin halkına hizmette uzak kaldıkları günlerde, biz de vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak projeleri devir alıp tamamlıyoruz. Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü, nisan ayında bitirip halkımızın hizmetine sunacağız.”