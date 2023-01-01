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Ekonomi
Sabiha Gökçen'de ikinci pist mayısta açılıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti mayıs ayında hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Mayıs ayında ikinci pisti bitireceğiz. Bu sayede, 35 milyonu bulan yolcu kapasitesini de büyütmeyi planlıyoruz" dedi. Karaismailoğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı'nı hızlı tren ağıyla buluşturacaklarını söyledi.
Yasin Yılmaz
Yasin Yılmaz
4:00 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti mayıs ayında hizmete açılıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti mayıs ayında hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Projede çalışmaların mayısın başında bitirmeyi hedefiyle sürdüğünü dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Mayıs ayında ikinci pisti bitireceğiz. Bitirdikten sonra 35 milyonu bukan yolcu kapasitesini yeni bir kapasite genişletme ihalesi ile artırmayı planlıyoruz" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI HIZLI TRENLE BULUŞUYOR

İstanbul Havalimanı'nda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hızlı tren hattını Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na ulaştırmak için yaptıkları projede de ihale aşamasına geldiklerini bildirdi. Karaismailoğlu, “Ankara-İstanbul hızlı tren hattı, Gebze'den ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıp buradan Avrupa'ya doğru devam edecek. İstanbul Havalimanı'ndaki mevcut metro istasyonumuzla havalimanı arasına bu hızlı tren istasyonu gelecek. İstanbul Havalimanımızı hızlı tren ağımızla buluşturacağız” dedi.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündemdeki konuları arkadaşımız Yasin Yılmaz'a değerlendirdi.

GAYRETTEPE ETABI HAZİRANDA HİZMETTE

  • İstanbul Havalimanı'nın 2022 yılında 65 milyon yolcuya hizmet verdiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Önümüzdeki sene en az 70 milyon yolcuyu aşacak. Burası Türkiye'ye yüzyıllar boyu hizmet verecek. Pazar günü açılacak metroyla dünyaya hizmet edecek. Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete açacağız” şeklinde konuştu. 3,5 kilometre olan Kağıthane-Gayrettepe kısmını da haziran ayına varmadan açacaklarını dile getiren Ulaştırma Bakanı, yerli ve milli sinyalizasyon sistemini ilk defa bu metroda kullanacaklarının altını çizdi.

KANAL İSTANBUL KENDİNİ FİNANSE EDECEK

Kanal İstanbul projesini de değerlendiren Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı, dünyanın en riskli deniz yollarından biri. Bugün 40 bin gemi geçiyor. Kanal İstanbul tamamen bir ihtiyaçtan doğmuş bir proje” dedi. Projeyle Boğaz'da yükün hafifletileceğini belirten Karaismailoğlu, maliyetini kendi gelirleri ile karşılayacak bir projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.

"İBB’de paralar da işler de ortada yok"

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro projelerini tamamlamadığına dikkat çeken Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hem Bakanlığımıza hem de belediyelere devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız, bunlar içerisinde metrolar var yollar var. Ama paralar da ortada yok işler de ortada yok” dedi. Karaismailoğlu, İBB’nin dünyada yapmaya sorumlu olduğu metro hattı üzerine hafriyat döken belediye olarak tarihe geçtiğini söyledi.

"Adana’da projeyi biz devralıyoruz"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü projesini tamamlamadığını belirten Adil Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Maalesef CHP'li belediyelerin halkına hizmette uzak kaldıkları günlerde, biz de vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak projeleri devir alıp tamamlıyoruz. Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü, nisan ayında bitirip halkımızın hizmetine sunacağız.”


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava yolu halkın yolu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava yolu halkın yolu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesine video mesaj gönderdi. Erdoğan, ''Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, 2022 yılında da Avrupa Yolcu Trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Hemen her gün uluslararası basında ve sosyal medya mecralarında İstanbul Havalimanımızla ilgili göğsümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz'' ifadelerini kullandı. 'Sadece İstanbul Havalimanı değil sayısını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforuyla teknolojisiyle mimarisiyle ve diğer imkanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor' diyen Erdoğan, ''Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan Türkiye, bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor'' açıklamasında bulundu.

#Adil Karaismailoğlu
#Ulaştırma
#Sabiha Gökçen Havalimanı
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