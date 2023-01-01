Sabiha Gökçen'de ikinci pist mayısta açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro projelerini tamamlamadığına dikkat çeken Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hem Bakanlığımıza hem de belediyelere devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız, bunlar içerisinde metrolar var yollar var. Ama paralar da ortada yok işler de ortada yok” dedi. Karaismailoğlu, İBB’nin dünyada yapmaya sorumlu olduğu metro hattı üzerine hafriyat döken belediye olarak tarihe geçtiğini söyledi.