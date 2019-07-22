İhracat Ana Planı Ağustos’ta

Ticaret Bakanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan ve bir süredir üzerinde çalışılan İhracat Ana Planı’nda önemli bir aşamaya geçildi. Planın üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kendi stratejilerimiz var. İnşallah Ağustos ayı içerisinde paylaşacağız. Çalışma aşamasında çok öneri geliyor. Bu önerinin altı ne kadar gerçekleştirilebilir diye bakıyoruz. O öneriyi bazen rafa kaldırıyoruz. İkinci, üçüncü aşamada değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Kendi içimizde de son noktayı koymadık" diye konuştu.

Ruhsar Pekcan

GÜVEN DAMGASI ARANMALI

Pekcan bir grup gazeteciyle bir araya geldi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde asgari şartları taşıyan e-ticaret sitelerini sınıflandırmak için kullanılan güven damgası konusunda değerlendirmelerde bulunan Pekcan, "Güven damgası tanındıkça daha çok kullanılacaktır. Kullanılmaya başladı ama biraz daha duyurusunu yapmamız lazım. İnternetten alışveriş yapan birisi bence güven damgasını aramalı. Güven damgası varsa ‘bu site ile güvenli alışveriş yapabilirim’ anlamına geliyor. Daha da artacaktır diye bekliyoruz ama baya talep var. Güven damgasında 230 başvuru var, 2 tanesi son aşamaya geldi” dedi. S-400'lerin alınması sonrası ABD ve AB cephesinden gelen yaptırım tehditlerinin dış ticareti ne derece etkileyeceğine yönelik bir soruya da cevap veren Pekcan, “Washington'dayken Ticaret Bakanı ile ortak gündemlerimizden biri S 400 ve F35'ti. Ben bakana,'Biz Ticaret Bakanıyız. Gelin biz sizinle ticaretimizi konuşalım. Ticaretimizi nasıl 75 milyar dolara çıkarırız. Bunu da ilgilileri konuşsun' dedim. O da 'doğru' dedi. Biz o gün bugündür ‘ticaretimizi nasıl 75 milyara çıkarırız’ diye ortak çalışma yapıyoruz” ifadesini kullandı. ABD ile kurulan ortak çalışma gruplarına değinen Bakan, “Çalışma grubunun içinde Türk ve Amerikan şirketleri de var. Ticaretimizi nasıl 75 milyara çıkarırız diye ortak stratejiler üretiyoruz ve 4 defa toplandılar. Yakında 5'inci toplantıyı yapacaklar. Pazara girişlerle ilgili bizim firmalarımızın oradaki dağıtım alanlarına ulaşabilmeleri ile ilgili onların bize destekleri oldu. Onların da bizden talepleri oldu biz de onları değerlendirdik. Biz işimizi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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YENİ STRATEJİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Pekcan, dünya ekonomisindeki yavaşlama hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Pekcan şu ifadeleri kullandı: “Trend 3.6’lardan 3.3’e düştü. Ama daha da revize olacak şekilde gözüküyor. Avrupa'da o şekilde 1.3'tü ama Almanya kendisi 0.4'e revize etti. Dolayısıyla bizim en çok ihracat yaptığımız ülkelerden birincisi Almanya, ikincisi İngiltere. Dolaylı olarak bizi mutlaka etkileyecektir. Biz de bu doğrultuda yeni pazarlar yeni ürünler yeni stratejiler nasıl geliştirebiliriz diye çalışıyoruz.”

8 YASA TASLAĞI ÇALIŞMASI VAR

Bakanlık olarak birçok yasa taslağı çalışmalarının olduğunu belirten Pekcan, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımızın 8 tane yasa taslağı çalışması var. Biz çalışmalarımızı bütün paydaşlarımızı dinleyerek hazırlıyoruz. Çalışmalar bizim açımızdan tamamlandı. Sadece Hal Yasası değil, elektronik çek, ürün güvenliği denetimi ile ilgili çalışmamız da tamamlandı. Perakende yasası ve gümrüklerle ilgili 21 maddelik bir çalışmamız var. İhtisas serbest bölgeleri, Rekabet Yasası’yla ilgili taslak çalışmamız tamamlandı.