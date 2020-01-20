Ekonomi İhracat desteğinde 2019 altın yıl
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat desteğinde 2019 altın yıl

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu. Destek ödemelerinde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata yönelik devlet yardımları açısından 2019'un "altın yıl" olduğunu ifade etti. Destek bütçesinde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdıklarını ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştıklarını belirten Pekcan, "2020’de toplam 3,8 milyar liralık destek sunacağız" dedi. Pekcan, her yıl ihracatçıların pazarlarda tutunabilmeleri için "İhracatta Devlet Yardımları" adı altında destekler verdiklerine dikkati çekti.

Ruhsar Pekcan

TURQUALITY ÖNEMLİ

Bakan, uluslararası markalaşma potansiyeline sahip firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel oyuncu olabilmeleri ve Türk malı imajının yerleştirilmesine yönelik hayata geçirilen Marka/Turquality programı kapsamında toplam 685 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını belirtti. Pekcan, "Halihazırda 188 firma 199 markasıyla 'Turquality', 124 firma 126 markasıyla 'Marka' programı kapsamında olmak üzere toplam 312 firma 325 markasıyla desteklenmektedir" diye konuştu. Ayrıca, pazar araştırmasında da firmaların iş maksatlı yurt dışı ziyaretlerin ulaşım ve konaklama masraflarını yüzde 60 oranında karşıladıklarına işaret eden Pekcan, 2019'da 3 bin 688 müracaat alındığını ve 17,7 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Devler destek

  • Pekcan, Küresel Tedarik Zinciri desteğiyle yüksek katma değerli sektörlerdeki firmaların küresel şirketlerin tedarik havuzlarına girme sırasında karşılaştıkları makine, donanım gibi giderleri yüzde 50 desteklediklerinin altını çizdi. Pekcan, azami desteğin 1 milyon dolar olduğu bu programa 2019'da 30 projeyi dahil ettiklerini ve 29 firmaya destek ödemesi yaptıklarını ifade ederek, "Küresel Tedarik Zinciri'nde her 1 dolar destek karşılığında 10 dolara yakın ihracat öngörüsü var" dedi.

2020 ihracat yılı olsun
EKONOMİ
2020 ihracat yılı olsun
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