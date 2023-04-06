İhracat hedefini kolay yakalarız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl sonu ihracat hedefini değiştirmeyeceğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle son 2,5 yılda ilk defa Şubat ayında ihracatın gerilediğine işaret eden Gültepe, yıllık bazda bu gerilemenin yüzde 6,4 olduğunu söyledi. Mustafa Gültepe, Türkiye’nin, dünyada görülmemiş çok büyük bir felaket yaşadığını ve afetin boyutuna göre bu rakamın bile iyi olduğunu bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe.

23,6 MİLYAR $’LIK SATIŞ

Mart’ta bugüne kadar ki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılarak, 23,6 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğine dikkati çeken TİM Başkanı Gültepe, şöyle konuştu: “İlk çeyrekte de 61,6 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. İlk üç aya bakınca ortalama yüzde 2,3 civarında artış oldu. Önümüzdeki dönemde, hazirandan sonra bu artışların büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum.”

SİNYALLER OLUMLU YÖNDE

Depremin yıl sonu ihracat hedefini değiştirmeyeceğini ve gelen sinyallerin bu yönde olduğunu vurgulayan Gültepe, “İkinci dönemde, ikinci 6 ayda ihracatın daha fazla artacağını ve yıl sonunda 265 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda bugünkü veriler onu gösteriyor, inşallah yakalayacağız” şeklinde konuştu.

ÇİFT RAKAMLI ARTIŞI GÖRÜRÜZ

Gültepe, ihracatçının son 4-5 ayda rekabet konusunda biraz sıkıntı yaşadığına işaret ederek, kur ve enflasyon arasındaki dengenin, özellikle emek yoğun sektörleri etkilediğini dile getirdi. Toplam 27 sektör bulunduğunu belirten Gültepe, “Eskiden 27 sektörün ihracatı da artış gösterirdi, bu dönemde 27 sektörün yarısı artı, yarısı eksi gösteriyor. Özellikle otomotiv, elektrik elektronik, hububat, iklimlendirme ve makine sektörlerimiz, son dönemin en fazla artış sağlayan sektörler. Bunların itici gücü, eksi yapan sektörlerimizi yukarı doğru taşıyor. Kurla enflasyon bağlantısını bir şekilde yaparsak, tüm sektörler artıya doğru giderse çift rakamlı artışları çok rahat şekilde görürüz diye düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Nisan’da kapasite yüzde 80’e çıkar

Deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Mustafa Gültepe, şunları kaydetti: “Şu anda 1.200 konteynerlik şehri tamamlamak üzereyiz, inşallah bayrama kadar bitirerek oradaki insanların yaşaması ve sanayicilerin eleman sorunu, dışarıya giden insanların geri dönmesi noktasında bir nebze de olsa destek sağlayacağız. 2 ay içinde de bölgede kapasite, tekrar yüzde 80 seviyesine çıkacak diye ümit ediyoruz.”











