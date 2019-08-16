Ekonomi İhracat ikliminde bahar havası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat ikliminde bahar havası

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen öncü gösterge İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,3 gerçekleşti. Buna göre küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep şartları temmuzda iyileşmeye devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,3 oldu. İSO’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen öncü gösterge olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Temmuz 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep koşulları temmuzda iyileşmeye devam etti ancak iyileşme, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle ılımlı düzeyde oldu.

ORTA DOĞU’DAN TALEP ARTTI

Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 7’sini oluşturan Orta Doğu, talep koşulları açısından görece müsbet bir tablo çizmeye devam etti. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan’da ekonomik faaliyetler güçlü artışlar kaydederken, Mısır’da da son 3 ayın ilk artışı gerçekleşti. Buna karşılık Lübnan ve Katar’da zorlu talep şartları sürdü. BRIC ülkelerinde temmuzda ılımlı büyüme kaydedildi. Endekste eşik değer 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye işaret ediyor.

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