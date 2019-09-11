İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 10,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,9 azaldı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,6, yakıtlarda yüzde 7,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 12,1 arttı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,2, yakıtlarda %58 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 4,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,1, yakıtlarda %10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6 azaldı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 13,9 arttı

M evsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında 146,9 olan ihracat miktar endeksi %13,9 artarak, 2019 Temmuz ayında 167,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Temmuz ayında 154,4 olan ihracat miktar endeksi %8,1 artarak, 2019 Temmuz ayında 166,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %6,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında 116,9 olan ithalat miktar endeksi %6,1 artarak, 2019 Temmuz ayında 124 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Temmuz ayında 136,9 olan ithalat miktar endeksi %4,9 azalarak, 2019 Temmuz ayında 130,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2019 yılı temmuz ayında 103,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Temmuz ayında 103,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak, 2019 yılı Temmuz ayında 103,5 oldu.

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