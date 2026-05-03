İhracat yüzde 22,3 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe dün Ordu Üniversitesi’nde düzenlediği basın toplantısında nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 3,1 oranında sınırlı yükseldi ve 33 milyar 909 milyon dolar tutarında hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,7'lik artışla yüzde 74,9’a çıktı. Bakan Bolat, nisanda zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık mal ihracatı rakamının elde edildiğini belirtti.





KRİZLERE RAĞMEN REKOR KIRDIK

Bolat, "Biliyorsunuz Aralık 2025'te ihracatımız 26,3 milyar dolardı. Ondan bir tık aşağıda nisan ayı, ihracatçılarımızın çok iyi bir performans kaydettiği ay oldu. Tabii böyle olunca tüm zamanların ikinci ve en yüksek nisan ihracatı gerçekleştirildi. Perşembe günü de neredeyse 2 milyar dolara yakın ihracat ile en fazla ihracat yapılan 4'üncü günü gerçekleştirdik. Nisan ayındaki ihracat artışımız hem oran olarak hem de mutlak değer olarak son 52 ayın yani Kasım 2021'den bu yana en fazla ihracat artışı sağlanan ay oldu. Ve beşincisi de yine çok güzel bir veri. Nisan ayı itibarıyla son 12 ay yıllıklandırılmış ihracatımız 275,8 milyar dolara ulaşarak mal ihracatında yeni bir rekor kırılmıştır" dedi. Bakan Bolat, ocak ve şubat aylarında emtia fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere, enerji krizinin tetiklediği maliyet baskılarına ve çevre coğrafyada yaklaşık on iki ülkeyi etkileyen Körfez kaynaklı jeopolitik gerilimlere karşın, mal ve hizmet ihracatının nisan itibarıyla yıllık bazda 398 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.





NETTE 4,6 MİLYAR $ YÜKSELİŞ VAR

Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına dikkat çekerek, bunların beşinin son yıllarda kırıldığının altını çizdi. Bolat, şöyle konuştu: "Geçen yıl nisanda 20 milyar 800 milyon dolarken 25,4 milyar dolar olunca nette 4,6 milyar dolar artış sağladık. Bu büyük bir rakam. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamlarına baktığımızda, aralık ayı 26,3 demiştim. Nisan ayı 25,4, geçen yıl temmuz ayı 24,9, Mayıs 2025 24,8 milyar dolar, Mayıs 2024 24,2 milyar dolar. Bunlar bizim aylık rekorlarımızdı. Dikkatinizi çekelim. Beş kere rekor, Mayıs 2024-25, Temmuz 2025, Aralık 2025 ve şimdi Nisan 2026. İnşallah önümüzdeki aylarda da bu rekor devam edebilir."





KÖRFEZ’DE İBRE POZİTİFE DÖNDÜ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de ihracat ailesi olarak nisan ayında çok güçlü bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Geçen ay 166 ülke ve bölgeye ihracatın arttığını, 54 ülke ve bölgede ise düşüş olduğunu bildiren Gültepe, şöyle devam etti: “Almanya, İspanya ve Endonezya’nın aralarında bulunduğu 13 ülkede bugüne kadarki en yüksek ihracat hacmimize ulaştık. Elbette gözümüz, İran savaşı nedeniyle ihracatımızın mart ayında yüzde 37 daraldığı Körfez ülkelerindeydi. Çok şükür Körfez bölgesinde ibre nisanda yeniden yukarı döndü. Geçen ay bölge ülkelerine ihracatımız yüzde 15,6 artışla 2 milyar 365 milyon dolara yükseldi. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımızda 300 milyon dolarlık artışın altını çizmek istiyorum. Tüm zorluklara rağmen 2026’yı 282 milyar dolarlık hedefin üzerinde tamamlayacağımıza inanıyorum.”





ALMANYA, ABD VE İTALYA ÖNE ÇIKTI

Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke, 2 milyar 112 milyon dolarla Almanya olarak öne çıktı. Almanya’nın ardından 1 milyar 591 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 423 milyon dolarla İtalya geldi. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,5 seviyesinde gerçekleşti. Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 11 milyar 314 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 644 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 504 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.





PARİTE KATKISI 435 MİLYON $

Takvimin de etkisiyle nisan ayında 26 sektörün tamamı ihracatını artırdı. Sektörler sıralamasında otomotiv, 3,9 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Otomotivi 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,8 milyar dolarla elektrik elektronik, 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim ve 1 milyar 438 milyon dolarla çelik sektörü takip etti. TİM verilerine göre, geçen ay 61 il ihracatını artırmayı başardı. En çok ihracat yapan 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Nisan ayında bin 18 firma ilk kez ihracat yaptı. Firmaların ihracata katkısı yaklaşık 122 milyon dolar oldu. Parite ise ihracata geçen ay 435 milyon dolar katkı verdi.



