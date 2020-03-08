Ekonomi İhracata yön veren kadınlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracata yön veren kadınlar

Türkiye, ihracat açısından peş peşe rekorlar kırdığı bir dönemden geçiyor. İhracatçı kurum ve şirketlerin tepe noktalarına baktığımızda, başarılarıyla dikkat çeken pek çok kadın yöneticiye de rastlıyoruz. Ekonomi dergisi Z Raporu, Mart ayı sayısında ihracata yön veren kadınları dosyalarına taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Z Raporu
Z Raporu

Türkiye’de yüzlerce şirket ihracatta büyük başarılara imza atıyor, dünyanın dört bir yanına ürün satışı gerçekleştiriyor. 2019 verilerine göre Türkiye’de yıllık ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2’lik artışla 180 milyar doları aştı. Yakalanan istikrarlı performansta, mevcut kur seviyelerinin yanısıra Türk şirketlerinin girişimci enerjisi de etkili oluyor. İhracatçı şirketlere yakından bakıldığında ise, Türk ekonomisine dış ticarette katkı sağlayan kadın yöneticilerin sayısının arttığını gözlemliyoruz. Türk iş dünyasında ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan 6 Türk iş kadınının başarı hikayeleri, bu konuda diğer girişimcilere ilham ve cesaret verecek nitelikte. Türkiye’nin işk ekonomi politik dergisi Z Raporu da bu ayki sayısında ihracata yön veren kadınları dosyalarına taşıdı.

Bazı başarılı kadın yöneticiler

TÜRKİYE TİCARETİNDE PEKCAN ETKİSİ

Dünyada, korumacılık önlemlerinin artırıldığı, ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümlerin olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinde, ihracattan sorumlu ilk Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan, ihracata yön veren kadınlara liderlik ediyor. Pekcan’ın bakanlığı döneminde, İhracat Ana Planı hazırlandı, Akıllı İhracat Platformu oluşturuldu ve TİM ve TOBB öncülüğünde İhracat Destek Ofisleri açıldı. Döneminde 2019 yılı Türkiye’nin ihracatta rekor yılı oldu.

Ruhsar Pekcan

KALE GRUBU İHRACATLA BÜYÜYOR

Kale Grubu adına, 2018’de yüzde 40’a yakın büyümeyle cirosunu 2.9 milyar TL’ye, ihracatını 200 milyon dolar yükseltti. Balıkesir’de 40 milyon liralık yatırımla Kalekim fabrikası açarak Ege Bölgesi’ndeki varlığını güçlendiren grup, dış yatırımlar için dikkatini Kuzey Afrika ve Balkanlar’a çevirdi. Zeynep Bodur Okyay grupta, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını artırdı. .

DEV PROJELER ÖZDEMİR’DEN SORULUYOR

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise, 2007’den bugüne, aralarında İstanbul Yeni Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı (Senegal), Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı (Kosova) gibi projeleri takip ediyor.

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik de ihracatın cirodaki payını yüzde 15’ten yüzde 50’ye çıkartan şirkette, Azerbaycan’daki fabrika ile yurtdışında ilk yatırımını hayata geçirdi.

BRN Yatak’ı BRN Yatak’ın Kurucusu Berna Gözbaşıfarklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirerek, çok kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri haline getirdi ve girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü.

Ticari diplomasiye kadın vizyonu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), çatısı altında faaliyet gösteren ülke bazlı iş konseylerinin 19’una kadın iş insanları başkanlık ederken, yaklaşık 40 milyar dolarlık ticaret hacmine yine kadınlar yön verdiğini belirtti. 19 ülke ile Türkiye’nin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi rolünü üstlenen kadın İş Konseyi Başkanlarının, DEİK’in ticari diplomasi misyonunu ve Türk iş kadının gücünü dünyaya taşıdığı belirtilen açıklamada, iş hayatında zirveye çıkan ve gönüllü olarak DEİK ile ticari diplomasi yolculuğuna çıkan kadın yöneticilerin, küresel vizyonlarının yanı sıra girişimci ruhları ve başarılı çalışmalarıyla tüm kadınlara ilham oldukları anımsatıldı. DEİK Başkanı Nail Olpak, günümüz iş dünyasında kadının çok daha etkin rol alması ve üst düzey kadın yönetici sayısının her geçen yıl artmasının Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Mısır’dan Kanada’ya onlarca ülke

  • Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ata Erduran, Ar-Ge faaliyetlerine öncelik veriyor. Faaliyetlerini İstanbul ve Kocaeli’deki fabrikalarında yüzde 100 yerli sermaye ile yürüten şirket, ihracattan aldığı payı artırmak için İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ofis ve depo açmayı planlıyor. Hidelsan Hidrolik ve Pnömatik Yönetim Kurulu Üyesi Merve Torbalı ise Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Cezayir, Mısır, Amerika ve Kanada’daki alüminyum parça imalatı yapan firmalar şirketin ihracat hedefleri arasındaki yerini alıyor.

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