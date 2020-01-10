İhracatçı 2020’ye hızlı başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’in üzerinde bir artışla gidildiğini belirterek, “Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar” dedi. İhracatçılar olarak 2019’u başarıyla bitirdiklerini, özellikle geçen yılın son ayında önemli bir artış yakaladıklarını söyledi. Yılın 9’ncu günü geride kalırken, ihracatta ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5’in üzerinde bir artışla gittiklerini aktaran Gülle, “Bu rakamları devam ettireceğiz gibi gözüküyor. İnşallah ocak ayına da geçen yılın üzerinde bir rekorla başlarız. Geçen yılki ocak ayı ihracatımız 14-15 milyar dolar civarındaydı. Şu anda buna göre bir yüzde 5 artış görünüyor” diye konuştu.

İsmail Gülle

DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN BİZ BÜYÜDÜK

Gülle, “Biz bu yıl 190 milyar dolarlık ihracat hedefi bazında çalışacağız, bu rekoru genişletmek için üreteceğiz” dedi. İhracatın 2019’u yüzde 2’nin üzerinde bir artışla kapattığını aktaran İsmail Gülle, “Yüzde 2 artışı miktar olarak çok daha fazla ama değer olarak bunu küçümsememek gerekiyor. Dünyanın belli büyük ekonomilerinin çok ciddi oranlarda düşüşlerle kapattığı bir ortamda yüzde 2 ile de bunu götürmek son derece önemli” dedi. Kurun ihracata etkisine de değinen Gülle, şunları söyledi: “Şu anda bizim ihracatımıza etkisi 5 milyar dolar seviyesinde.

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AVRO/DOLAR KAYBETTİRDİ

Diğer taraftan tabii maliyet bazıyla girdi maliyetlerinin dolar satışında Avrupa’ya satışında avro olduğu bir ortamda bir de böyle tersine durumla karşılaşıyoruz. Yani özellikle ABD’nin çelikle ilgili almış olduğu karar, Avrupa Birliği’nde otomobille ilgili yaşanan daralma var. Bu ikisini üst üste koyduğunuz zaman yaklaşık iki kalem 10 milyar dolarlık bir ticaret kaybı ortaya çıkarıyor.” Borsada kısa zamanda yaşanan artışın pozitif olduğunu dile getiren İsmail Gülle, “Borsa istikrarın barometresi gibi eğer orada artış varsa, güven ve huzur var demektir” diye konuştu. İhracatçı açısından 2018’in son çeyreğinin ve 2019’un önemli bir dönem olduğunu belirten Gülle, yaşanan dışsal ekonomik müdahale sonrasında ihracatçıların hep bir rekor açıkladığını dile getirdi.

17 BİNİ AŞKIN FİRMA İHRACATA MERHABA DEDİ

Gülle, her ay rekor açıklamanın yanı sıra her ay ihracata merhaba diyen yeni firmalarımı da açıkladıklarını aktardı. İhracatın tabana yayılması adına bun çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Gülle, “Her ay yaklaşık bin 500 firmamız vardı. 2019 yılında 17 bin 544 firmamız ihracat merhaba demiş, ilk defa ihracat yapmış ve yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesinde de bir ihracatı gerçekleştirmiş. Bizim ihracatımızın yüzde 65’ini ilk bin firmamız gerçekleştiriyor. Bu yüzden ihracatın tabana yayılması adına bu çalışma ve bu netice son derece önemli” diye konuştu.

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Gülle ayrıca, Türkiye için tek haneli faiz döneminin son derece önemli olduğunu belirterek, tek haneli faiz rakamlarına kadar inilmesi konusunda destekçi olduklarının altını çizdi.

Heyecanla bekliyoruz

Yerli otomobil

TİM Başkanı İsmail Gülle Türkiye’nin Otomobili’ni de heyecanla beklediklerini söylerken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu heyecanı desteklemek adına birliklerimizin bünyesindeki araçları yerliye çevirmek adına bir karar aldık. İnşallah ihracatçı birliklerinde yerli arabamız olacak. Türkiye’nin çok ciddi bir yan sanayi gücü var. Bu bizim önemli bir gücümüz. Otomotiv ihracatımıza büyük destek sağlayacak otomobilimizin hem pazarlama hem de ihracatı ile ilgili ciddi çalışmalar yapacağız. Bu aracı satmada, pazara ulaştırmada çok avantajlıyız. Katma değerli ihracatımıza en büyük katkı otomotivden gelecek inşallah.”

İlk çeyrek beklentisi arttı

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı birinci çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5 puan artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 3,1 puan azaldı. 2019 yılı 4. çeyrekte 108,9 olan endeks, 2020 yılı birinci çeyrekte 113,9 oldu. 100’ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2020 yılı birinci çeyrekte ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti. İthalat Beklenti Endeksi ise, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 9,4 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 11,2 puan artarak 105,9 oldu.