Ekonomi İhracatçı e-ticarete odaklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçı e-ticarete odaklanacak

ASKON’un düzenlediği panelde, Türkiye’de hala çok düşük olan e-ihracat konusu tartışıldı. İhracatçı işletmelerin e-ihracatını artırması gerektiğini belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “İnternet kullanım oranında yüzde 72,9 seviyesine ulaşıp Avrupa’yı yakaladık. Ama e-ihracat rakamımız 400 milyon dolar civarında” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Gülle (sol) Rıza Tuna Turagay (orta) Orhan Aydın(sağ)
İsmail Gülle (sol) Rıza Tuna Turagay (orta) Orhan Aydın(sağ)

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ile e-ihracat alanında hizmet veren WORLDEF tarafından gerçekleştirilen Akdeniz E-İhracat Konferansı 2019’da küresel ticaretin yeni ve etkili kanalı e-ihracat damga vurdu. Türkiye 2023 ihracat hedefi ve stratejisini desteklemek ve ülkemizin dünya ticaretinden aldığı payı yüzde 1,5 seviyesine çıkarabilme hedefine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, toplam ihracat içerisinde e-ihracatın payının çok düşük olduğunu söyledi.

Turagay, “Bizdeki rakamlar 400 milyon dolarlar civarında. Bunu çok daha yukarılara taşımamız lazım. Dünyada internet kullanan kişi sayısı 4,4 milyara ulaştı. Bu rakam dünya nüfusunun yüzde 57’sine denk geliyor. Türkiye’de ise internet kullanıcı sayısı 59,3 milyona çıktı. İnternet kullanım oranında yüzde 72,9 seviyesine ulaştık. Bu rakamla neredeyse Avrupa’yı yakaladık” dedi.

GENÇLER İSTEKLİ

Dünya ticaret hacminde sene başındaki yüzde 3 büyüme hedefinin sezon sonunda yüzde 1,2’ye çekildiğine işaret eden Turagay, dünya ticaretindeki artış oranı yavaşlarken e-ticaretteki artış oranının hızla yükseldiğine dikkat çekti. Bakanlık olarak e-ticaret konusu üzerine yoğun çalıştıklarını aktaran Turagay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki e-ticaretin güvenli bir şekilde sürmesi ve yerleşmesini sağlamak için güven damgası konseptini hayata geçirdik. Bu arada sanal akademiyle özellikle gençleri ihracata yöneltebilmek için onlara dersler veriyoruz. Yeni kuşak internetle büyüyor. Gençler için çok kolay. Akıllı telefonlar üzerinden bir tuşla istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Dünya buna gidiyor. Bir fuara katıldığınız zaman 500 tane alıcıya ulaşıyorsunuz. Ama internette ürününüzü sergilediğiniz zaman 4,4 milyar potansiyel alıcıya ulaşma imkanınız var. Dolayısıyla bizim geri kalmamamız gereken bir alan.”

TABLO ÜMİT VERİYOR

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir ülke haline geldiğini söyledi. İş insanları olarak ortaya koydukları yatırımların katma değerini önemsediklerini belirten Aydın, “Türkiye’nin oluşturduğu bağımsız politikalarla sınırların ötesinde “bende varım” diyebilen bir ülke konumuna geldik. Ticaret Bakanlığının son dönemlerde analiz ve destekleri ihracatçıları doğru pazarlara yönlendirdi” şeklinde konuştu. Dünyada 2019’da 3 trilyon dolara yakın e-ticaretin yapılacağının tahmin edildiğini aktaran Aydın, insanların yürürken bile mobil telefonlarından ticaret yaptığını bildirdi.

Yasa ihtiyacı var

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların, geçen sene özellikle kur üzerinden yapılan manipülasyonla ekonomiye yapılan saldırılara karşı ciddi duruş gösterdiğini söyledi. 85 bin mal ihracatçısını, 5 bin de hizmet ihracatçısını temsil ettiklerini ifade eden Gülle, “11 aylık ihracatımız 165 milyar dolar oldu. Geçen yılın kasım ayından bu yılın kasım ayına kadar da ihracatımız 180 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bizler de e-ihracatta emekleme safhasında olduğumuzu biliyoruz. TİM olarak bu boşluğun farkındayız. O açıdan bu konunun paydaşı olan lojistikçiler, banka ödeme sistemleri, taşıyıcılar, teslimatçılar bütün bunları bir araya getirerek, bunun ihracatının kayıt altına alınması, ihracatının büyümesi ve gelişmesi için bir an önce E-Ticaret platformunun bir yasaya, bir kayda alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.

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