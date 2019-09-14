Ekonomi İhracatçının gözü Latin Amerikada
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçının gözü Latin Amerika’da

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Latin Amerika'nın "İhracat Ana Planı" çerçevesinde belirlenen yeni hedef pazarlarda öne çıktığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Şili'ye yönelik bir heyet planımız var. Bu heyette şirketlerimiz sadece Şilili şirketlerle değil, aynı zamanda Brezilya, Arjantin, Uruguay, Ekvador, Bolivya, Kolombiya, Panama ve Meksikalı alıcılarla da temasa geçebilecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ÇALIŞMALAR TAMAM

İsmail Gülle

Gülle, Latin Amerika'da yeni ihracat noktaları oluşturarak, ihracatçıların pazar penetrasyonu, pazarda tutunma faaliyetleri, Türk ürünlerinin ve kültürünün tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Gülle, ihracatta ileri teknoloji yoğunluğunun artırılması kapsamında özellikle savunma ve havacılık, makine, otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerinde hedef ülke çalışmaları yürüttüklerini bildirdi. Gülle, 2018 ve 2019 yıllarında Brezilya, Şili, Meksika ve Peru gibi bölgenin kilit pazarlarına yönelik heyet çalışmaları gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu: "Türkiye olarak avantajlı olduğumuz 'elektrikli küçük ev aletleri', 'ev tekstili', 'plastikten mutfak eşyaları' ve 'porselen ürünleri' gibi sektörlerin, Şili başta olmak üzere tüm Latin Amerika pazarında ciddi bir potansiyel taşıdığını gördük." Gülle, Latin Amerika pazarında istenilen paya ulaşılamadığına işaret ederek, "Şili'nin 2018'de toplam ithalatı 74 milyar dolar iken bizim buraya ihracatımız yaklaşık 400 milyon dolar seviyelerinde ve özellikle demir-çelik sektöründe yoğunlaşmış durumda" diye konuştu.

THY TARİFESİ BİZE YARIYOR

  • Lojistik anlamda uçuş sürelerinin söz konusu pazarlara girişte önemli olduğuna dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yollarının doğrudan uçuşlarına Meksika'yı eklemesi ihracatçılar nezdinde de olumlu karşılandı. Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Panama'dan sonra Meksika'ya da doğrudan uçuş olması, ihracatçılarımızın bu bölgede faaliyetlerini hızlandırarak, en önemli konu olan ikili ilişkilerinde daha hızlı netice almasını sağlıyor."

Başkanlar sıra özelde diyor
EKONOMİ
Başkanlar sıra özelde diyor

Traktör sanayiinden çevreci adım
EKONOMİ
Traktör sanayiinden çevreci adım
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit düştüğü saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.
MİT görevlilerio anları anlattı

MİT görevlileri
o anları anlattı

​MİT TIR'ları ihanetinin tüm bilinmeyenleri Yeni Şafak'ta.
Baştansona oyalama

Baştan
sona oyalama

​​ABD, Münbiç gibi Fırat'ın doğusunda da sözünde durmadı.
TOKİ'den yeni kampanya

TOKİ'den yeni kampanya

​Faiz ve enflasyondaki düşüş indirim olarak geldi.
Traktör sanayiinden çevreci adım

Traktör sanayiinden çevreci adım

​Yerli üretim teknolojisi üst seviyeye çıkıyor.
'Nerede benim favori diktatörüm'

'Nerede benim favori diktatörüm'

Trump'ın darbeci Sisi için sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

3 puan Falcao'dan

3 puan Falcao'dan

G.Saray, Kasımpaşa'yı yeni transferiyle geçti.
S-400'ler barış için

S-400'ler barış için

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a açıklamalarda bulundu.
Geriye<br>13 yetim kaldı

Geriye
13 yetim kaldı

PKK'lı teröristlerin saldırısında 7 vatandaş şehit düştü.
Yürüyerek<br>5 kıta 35 ülke

Yürüyerek
5 kıta 35 ülke

​Güney Amerika'dan Asya'ya bir yolculuk hikayesi.
İsrail katliam yaptı!

İsrail katliam yaptı!

İsrail işgal güçlerinin saldırısında 30 genç yaralandı.
Zam kararı<br>fırıncıları tetikledi

Zam kararı
fırıncıları tetikledi

​"Yüzde 40 zam yapılıyorsa, biz aynı fiyattan satamayız"
Makam aracında yok yok

Makam aracında yok yok

​CHP'li Başkan Çebi, uydu sistemli buzdolaplı lüks araç sipariş etti.
Kulp Belediye Başkanı gözaltında

Kulp Belediye Başkanı gözaltında

7 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme.
Üretime<br>ara mı veriyor?

Üretime
ara mı veriyor?

Bazı yayın organlarında çıkan iddiaya açıklama geldi.
Söyledikleriniz <br>Türkiye'yi titretti

Söyledikleriniz
Türkiye'yi titretti

İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.