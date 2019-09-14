İhracatçının gözü Latin Amerika’da

ÇALIŞMALAR TAMAM

İsmail Gülle

Gülle, Latin Amerika'da yeni ihracat noktaları oluşturarak, ihracatçıların pazar penetrasyonu, pazarda tutunma faaliyetleri, Türk ürünlerinin ve kültürünün tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Gülle, ihracatta ileri teknoloji yoğunluğunun artırılması kapsamında özellikle savunma ve havacılık, makine, otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerinde hedef ülke çalışmaları yürüttüklerini bildirdi. Gülle, 2018 ve 2019 yıllarında Brezilya, Şili, Meksika ve Peru gibi bölgenin kilit pazarlarına yönelik heyet çalışmaları gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu: "Türkiye olarak avantajlı olduğumuz 'elektrikli küçük ev aletleri', 'ev tekstili', 'plastikten mutfak eşyaları' ve 'porselen ürünleri' gibi sektörlerin, Şili başta olmak üzere tüm Latin Amerika pazarında ciddi bir potansiyel taşıdığını gördük." Gülle, Latin Amerika pazarında istenilen paya ulaşılamadığına işaret ederek, "Şili'nin 2018'de toplam ithalatı 74 milyar dolar iken bizim buraya ihracatımız yaklaşık 400 milyon dolar seviyelerinde ve özellikle demir-çelik sektöründe yoğunlaşmış durumda" diye konuştu.

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Lojistik anlamda uçuş sürelerinin söz konusu pazarlara girişte önemli olduğuna dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yollarının doğrudan uçuşlarına Meksika'yı eklemesi ihracatçılar nezdinde de olumlu karşılandı. Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Panama'dan sonra Meksika'ya da doğrudan uçuş olması, ihracatçılarımızın bu bölgede faaliyetlerini hızlandırarak, en önemli konu olan ikili ilişkilerinde daha hızlı netice almasını sağlıyor."

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