İhracatçıya özel destek: KOBİ'ler için kredi üst limiti 15 milyon liraya yükseltildi

Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne (İGE) özel bankalar da dahil olacak. 1 milyar 461 milyon öz sermayeye sahip şirkette ihracatçıların kredilere ulaşımı kolaylaştıran yine adımlar atılıyor. Yaklaşık 24 milyar lira civarında kredi kullandırılan şirkete hazine garantisiyle, 24 milyar lira daha ilave kredi destek sağlanacak. İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmak için sadece ihracatçıların erişimine açık olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi mart ayında faaliyete başladı.

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48 MİLYAR LİRA KREDİ

İhracatçıların en büyük sorunu olan kredide kefalet sorunun ortadan kaldırıldığı bankayla ihracatçıların krediye erişim maliyeti düşüyor. 1 milyar 461 milyon TL’lik bir öz sermayeye sahip İGE’de kullandırılabilecek kredi mevcutta yaklaşık 24 milyar lira. Önümüzdeki günlerde verilecek hazine garantisi ile kullandırılabilecek kredi miktarı yaklaşık 48 milyar lira olacak. Böylece ihracatçılar daha fazla kredi kullanma imkânına kavuşacak.

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TİCARİ BANKALARIN ORTAK OLMASI GÜNDEMDE

Ticari özel bankaların da şirkete dahil olması için Bankalar Birliği ile geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Kısa sürede yüzde 20’lik bir payın da ticari bankalara verilmesi hedefleniyor. Şirketin desteklerinden KOBİ’ler de yararlanabilecek. KOBİ’ler için tahsis edilen 22 milyar liralık kredi paketindeki kredi üst limiti de 10 milyon liradan 15 milyon liraya yükseltildi.

EKONOMİ İhracatçılara finansman kolaylığı sağlayacak: 'İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi' kuruldu