Ekonomi İhracatçıya tek tuşla 7/24 hizmet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçıya tek tuşla 7/24 hizmet

İhracatçıların hayatını kolaylaştıran uygulamalara devam eden TİM, 'tek tuşla' dünyanın kapılarını açan mobil uygulamasını tanıttı. TİM, sayıları 90 bini aşan ihracatçılara yönelik TİMMobil ve AloTİM uygulamaları ile 7/24 sorun çözecek, ihracatın artması için destek verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Gülle
İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye ekonomisinin çarklarının dönmesinde kaldıraç görevi üstlenen ihracatçıların işlerini kolaylaştırmak için 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli bir dönüşüme imza attı. İhracatçıya 'tek tuşla' dünyanın kapılarını açan mobil uygulamasını tanıttı. Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisinde önemli bir yapısal dönüşüm ve zihniyet değişimi sürecinden geçildiğini söyledi. Gülle, "Bu nedenle, ihracatımızın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız verdik" dedi.

PEK ÇOK İŞLEM ONLİNE YAPILACAK

Gülle, dijitalleşmenin artık çağın bir gerçeği olduğuna dikkati çekerek, TİM'in bünyesinde kurulan Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile çağı yakalamak ve ihracatçıların yanında olmak adına projeler geliştirdiğini belirtti.

Gülle, şunları kaydetti: "TİM web sitemizi yeniden tasarlayarak ve kolay kullanım özellikleri kazandırarak web sitemiz üzerinden ihracatçıların ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi online olarak yapabilir hale getirdik. İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler. Bu sayede ihracatçılarımızın, ilgili hedef pazarlarda pazarlama ve tanıtım çalışmalarını proaktif bir şekilde sürdürebilmelerini amaçlıyoruz."

Koronavirüs dünya ekonomisini de vurdu: Tarihi ortalamanın altında kalacak
EKONOMİ
Koronavirüs dünya ekonomisini de vurdu: Tarihi ortalamanın altında kalacak
Muhteşem

Muhteşem

24 saat açık olacak kütüphanede 2 milyon kitap bulunuyor.
Tüm darbeleri masonlar planladı

Tüm darbeleri masonlar planladı

​Türkiye'nin yabancılara peşkeş çekilmesinin ardında Masonlar var.
Bu ırkçıterörü durdurun

Bu ırkçı
terörü durdurun

Saldırı sonrası Türkler ve Müslümanlar endişeli.
Hedef Serakib

Hedef Serakib

50 rejim askeri öldürüldü, 5 tank imha edildi.
Fransa'da faşizm uygulamaları

Fransa'da faşizm uygulamaları

​Macron şimdi de Diyanet'in banka hesaplarını kapattı.
9 yıla kadar<br>hapsi istendi

9 yıla kadar
hapsi istendi

​Başörtülülere ağır hakaretlerde bulunmuştu.

Darbenin karar sürecine katıldı

Darbenin karar sürecine katıldı

CIA ajanıyla aynı baz istasyonundan sinyal vermiş.

İran'da korona alarmı

İran'da korona alarmı
Çatışmalar derhal son bulsun

Çatışmalar derhal son bulsun

Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüştü.
Limit artırımına <br>50 bin lira ceza

Limit artırımına
50 bin lira ceza

Yeni dönemi başlatan kanun teklifi yasalaştı.
6 gün önce <br>keşif yapmış

6 gün önce
keşif yapmış

​Almanya'daki ırkçı terörist katliamı planlamış.
Her taşın <br>altından o çıkıyor

Her taşın
altından o çıkıyor

​Büyükelçiliklere casusluk yapan 5 kişi yakalandı.
Başakşehir <br>turu zora soktu

Başakşehir
turu zora soktu

​Avrupa'daki tek temsilcimiz turu İstanbul'a bıraktı.
A, B, C, planları hazır

A, B, C, planları hazır

​Bakan Akar, gerekirse zor kullanılacağını açıkladı.
Londra'da <br>ırkçı saldırı

Londra'da
ırkçı saldırı

Namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladı.
‘Benzemez Kimse Sana’ 26 Şubat’ta raflarda
Hayat

‘Benzemez Kimse Sana’ 26 Şubat’ta raflarda

Portre Yazarı Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik karakterini bütün bileşenleriyle ayrı bölümler halinde ele aldığı “Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi” isimli kitabı yazdı.
İstanbul'da iki bina arasında sıkışan 16 asırlık tarih: Günümüzde kaidesi kalan sütun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Hayat

İstanbul'da iki bina arasında sıkışan 16 asırlık tarih: Günümüzde kaidesi kalan sütun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Fatih'te bulunan 5. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Arkadios döneminde çıkan isyanın bastırılması üzerine, zaferi taçlandırmak üzere dikilen, günümüzde kaidesi kalan sütun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İki bina arasında sıkışmış halde duran üzerindeki motifleri de kaybolan Arkadios Sütununda derin çatlaklar görülüyor. Osmanlı döneminde kadın esirlerin satıldığı Avrat Pazarı'nın ortasında kaldığı için "Avrat Taşı" adıyla da anılıyor.
Trans yağa sınırlama getiriliyor: Toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek
Hayat

Trans yağa sınırlama getiriliyor: Toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.