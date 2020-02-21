İhracatçıya tek tuşla 7/24 hizmet

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye ekonomisinin çarklarının dönmesinde kaldıraç görevi üstlenen ihracatçıların işlerini kolaylaştırmak için 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli bir dönüşüme imza attı. İhracatçıya 'tek tuşla' dünyanın kapılarını açan mobil uygulamasını tanıttı. Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisinde önemli bir yapısal dönüşüm ve zihniyet değişimi sürecinden geçildiğini söyledi. Gülle, "Bu nedenle, ihracatımızın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız verdik" dedi.

PEK ÇOK İŞLEM ONLİNE YAPILACAK

Gülle, dijitalleşmenin artık çağın bir gerçeği olduğuna dikkati çekerek, TİM'in bünyesinde kurulan Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile çağı yakalamak ve ihracatçıların yanında olmak adına projeler geliştirdiğini belirtti.

Gülle, şunları kaydetti: "TİM web sitemizi yeniden tasarlayarak ve kolay kullanım özellikleri kazandırarak web sitemiz üzerinden ihracatçıların ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi online olarak yapabilir hale getirdik. İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler. Bu sayede ihracatçılarımızın, ilgili hedef pazarlarda pazarlama ve tanıtım çalışmalarını proaktif bir şekilde sürdürebilmelerini amaçlıyoruz."