Ekonomi İhracatçıya teminat garantisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçıya teminat garantisi

İhracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmak için sadece ihracatçıların erişimine açık olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi önümüzdeki ay faaliyete başlayacak. Aralarında ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya’nın da yer aldığı 24 hedef ülkeye ihracat artırılacak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​İhracatçıya teminat garantisi
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Ocak ayında ihracat rekorları kıran Türkiye, 250 milyar dolar olan yıl sonu hedefine kilitlendi. Geçtiğimiz yıl, konulan 211 milyar dolar ihracat hedefini aşarak 221 milyar dolara ulaştıran Ticaret Bakanlığı, bu yıl hedeflenen 250 milyar dolar ihracat hedefini de aşmayı planlıyor. 2022’nin ilk ayında Türkiye’yi ihracat hedefine ulaştıracak rakamlarda rekor kırıldı.

İPOTEK ZORUNLULUĞU ORTADAN KALDIRILIYOR

Yıl sonu hedefine ulaşmak için çalışmalar da hız kazandı. İhracatçıların teminat sorununu çözmek için kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi mart ayında faaliyete başlayacak. Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılar krediye daha rahat erişecek. İhracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacak. Böylelikle ihracat tabana yayılacak. İhracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak kurulan şirkette, TİM’in yüzde 95 (9 milyon 500 bin lira) ve Eximbank’ın yüzde 5 (500 bin lira) ortaklığı bulunuyor.

24 ÜLKEYE İHRACAT

Bir diğer adım da ekonomik ve ticari ilişkilerin yaygınlaştırılması olacak. Pazara Giriş Komitesi tarafından periyodik olarak ekonomik ve ticari ilişkiler yoğunlaştırılacak. ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Endonezya, Etiyopya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, Japonya, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Rusya, Şili, Tayland ve Vietnam’ın yer aldığı 24 ülkeye ihracat artırılacak.

Engeller kaldırılacak

  • Pazara Giriş Komitesi, belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerde ihracatçıların karşılaştığı pazara giriş engellerini tespit edecek. Bu engeller ortadan kaldırılacak. Ticaret heyeti, tanıtım ve pazar araştırması faaliyetleri ile fuarlarda söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşacak.

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