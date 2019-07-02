Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi İhracatı gemiler sırtlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatı gemiler sırtlıyor

Türkiye’nin ihracatı 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72,7 milyar dolara yükselirken, bu rakamın yaklaşık 3’te 2’si deniz yoluyla gerçekleştirildi. Deniz araçlarıyla yapılan ihracat 5 ayda 45,8 milyar dolar, ithalat ise 46,5 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ihracatı hemen her ay yeni rekorlara imza atarken, 2023 hedefleri doğrultusunda lojistik alt yapısını da geliştiriyor. Bu anlamda ülke ihracatının önemli bir bölümü deniz yolu ile gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72,7 milyar dolara ulaşırken, söz konusu ihracatın yaklaşık 3’te 2’si deniz yoluyla yapıldı. Deniz araçlarıyla yapılan ihracat bu dönemde yaklaşık 45,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

TOPLAMDAKİ PAYI %63’Ü BULUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72 milyar 666 milyon 42 bin dolara ulaştı. Bu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 63’ü buldu. Dış ticarette deniz yolundan sonra en çok kara yolu kullanıldı. Söz konusu dönemde ihracatın yaklaşık yüzde 28’i kara yoluyla, yüzde 8’i hava yoluyla, yüzde 0,6’sı demir yoluyla gerçekleştirildi.

DEMİR YOLU %60 ARTTI

Öte yandan, son yıllarda demir yollarına yapılan yatırımlar da karşılık buluyor. Özellikle Çin’in geliştirdiği ‘Tek kuşak, tek yol’ projesinde Türkiye’nin stratejik önemini artıracak bu hamleler ihracat açısından da olumlu sonuçlar getiriyor. Ocak-mayıs döneminde ihracatta deniz yolu kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 43,7 milyar dolardan 45,8 milyar dolara çıktı. Kara yoluyla yapılan ihracat tutarı yüzde 3 artışla 20,2 milyar dolara yükselirken, hava yoluyla ihracat yüzde 8,5 artışla 5,6 milyar dolar oldu. Demir yoluyla ihracat ise aynı dönemde yüzde 60 artış kaydederek 403 milyon dolara yaklaştı.

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  • İthalatın yarısı denizden
  • İthalat verilerine bakıldığında, deniz yolunun payının yaklaşık yüzde 55,2, kara yolunun payının yüzde 16,2, hava yolunun payının yüzde 13, demir yolunun payının ise yüzde 0,7 olduğu görüldü. Türkiye’nin 5 ayda gerçekleştirdiği 84,3 milyar dolarlık ithalatın 46,5 milyar dolarlık kısmı deniz yoluyla, 13,7 milyar dolarlık kısmı kara yoluyla, 10,9 milyar dolarlık kısmı da hava yoluyla gerçekleştirildi. Demir yoluyla yapılan ithalatın tutarı 596,5 milyon dolar olarak belirlendi. Diğer yöntemlerle yapılan ithalatın değeri de 12,6 milyar dolara yaklaştı.

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