İhracatı hızlandıracak hamle

Küresel ticaretin yön değiştirdiği, tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu, ticaret rotalarının baştan kurgulandığı bir dönemde Türkiye, uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlayacak adımlar atıyor. Pandemi döneminde daha da belirginleşen lojistik sorununa yönelik çözümler öne çıkıyor. Bu amaçla, Ticaret Bakanlığı, Avrupa'da 4, ABD'de 2 yurt dışı lojistik dağıtım ağına onay verdi.

PROJE STRATEJİK LİMANLARI KAPSIYOR

Türkiye ekonomisinin dünya ticaretinden daha fazla pay alması amacıyla "Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konuldu. Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, proje Avrupa'nın en önemli liman şehirlerini kapsıyor. İtalya (Trieste), Fransa (Sete ve Marsilya), İspanya (Tarragona ve Barselona) ve Almanya (Hamburg) olmak üzere Avrupa'da 4, ABD'de ise Chicago ve New Jersey merkezli olmak üzere 2 YLDA Projesi'ne onay verildi.

KÜRESEL TİCARETTE REKABET AVANTAJI

1 merkez depo ve 10 cep depo öngörülürken, New Jersey merkezli projede 1 merkez depo ve 9 cep depo yapılması amaçlanıyor. Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah'ta yer alan depolar ise aktif hizmet veriyor. Açıklamada, YLDA'nın, Türkiye'nin ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlayacağı vurgulanarak, "Bu ağlar, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin edecek ve önemli pazarlardaki ihracatımızı sürekli kılacak, pazar payımızın yüksek olduğu yerlerde kalıcılığımızı sağlayacak imkanları getirecek. Bu sayede hem mal ihracatımızın artırılması, hem de lojistik ve taşımacılık sektörümüzün rekabet edebilir düzeye gelmesi amaçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

24 SAATTE TESLİMAT

YLDA'nın, Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ile ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtımı hizmetlerini tek noktadan sunacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu sayede yurt dışında teslimat sürelerinin 24 saatin altına inmesi sağlanacak. Böylece hızlı gümrükleme ve doğru iade lojistiği ile ihracata yönelik hedef pazarlarda müşteri memnuniyeti ve marka bilinirliği artırılarak kaliteli ve hızlı katma değerli hizmet sunumu ile ülkemiz rekabette öne çıkacak. Dijitalleştirilmiş çözümlerle e-ihracat operasyonlarının geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında da önemli rol oynayacak."







