İhracatla büyüyeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılını dengelenme yılı olarak gördüklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemde de net ihracatımızın büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından organize edilen ‘Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği’ başlıklı toplantıda konuşan Pekcan, ICC ile yürütülecek tüm çalışmalara da destek vereceklerini söyledi. Pekcan, Türkiye'nin belli hedefleri olan dinamik bir ülke olduğunu vurgularken, “Türkiye'yi kalkınmış ülkeler statüsüne taşımak için adımlarımızı atıyoruz" diye konuştu.

TİCARET SAVAŞLARI ÇAĞ DIŞI KALDI

Küresel ekonominin gündemine taşınan ticaret savaşlarının söylem olmaktan çıkıp ‘yaralayan bir eylem’ haline dönüştüğünü söyleyen Bakan Pekcan, 'ticaret savaşları' olgusunun çağın ekonomik şartları ve gerçeklikleri ile çeliştiğini dile getirdi. Pekcan, “Ticaret savaşlarının, daha çok ülkelerin konjonktürel politika tercihlerinin bir sonucu olduğunu görüyoruz. Küresel ticareti olumsuz etkileyen pek çok korumacı önlemle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKMALI

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin, Gümrük Birliği içerisinde AB ülkeleri ile rekabet içinde iş birliğini sürdürdüğüne işaret ederek, bu iş birliğinin daha da gelişmesinden yana olduklarını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında geniş bir ticaret olduğunu da kaydeden Pekcan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GSP) çıkarılması, Section 232 önlemleri, anti-damping veya telafi edici vergi gibi çeşitli önlemler, ikili ticaretimizi etkilemekte. Biz her platformda bu olumsuzlukların giderilmesi ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konusunda görüşlerimizi bildiriyoruz."

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AB'DEN SONRA EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENİR

Brexit sürecine dair belirsizliklerin sürdüğünü dile getiren Pekcan, yaşanabilecek anlaşmasız ayrılıktan AB'den sonra en fazla Türkiye'nin etkileneceni söyledi. İngiltere, Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkelerden biri olduğunu aktaran Pekcan, "Bu konuyla alakalı süreci yakından takip ediyoruz ayrıca proaktif çalışmaya gayret ediyoruz” ifadesini kullandı.

23 MİLYAR DOLARLIK TİCARETE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Chris Gaunt

Türkiye'de faaliyet gösteren İngiliz iş adamlarını temsil eden Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Brexit süreci sonrasında Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarette doğabilecek sorunlara karşı her iki ülkenin yetkililerinin çözüm aradığını belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 23 milyar dolar seviyesinde. Bu hacmi kesinlikle korumak ve artırmak istiyoruz. Karşılıklı ticaret hacminde en ufak bir kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu. Türkiye ve İngiltere arasında her zaman çok güçlü bir ilişki bulunduğunu söyleyen Gaunt, son dönemde Brexit'e bağlı olarak bazı belirsizlikler yaşansa da ikili ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini, İngiltere merkezli yaklaşık 500 şirketin Türkiye'de yatırımları bulunduğunu ifade etti.

ÖZEL SEKTÖR SES ÇIKARMALI Ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını vurgulayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Özel sektör, korumacılığa ve ticaret engellerine karşı sesini yükseltmeli ve ikna çabalarını güçlendirmeli” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bu zorlu süreçte Türkiye'nin zarar görmemesi için çok yoğun bir ticari diplomasi süreci yürüttüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, Brexit konusuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Süreç tam bir karmaşaya dönmüş durumda. Bu sürecin üçüncü başbakanı olan Boris Johnson meseleyi çözebilecek mi, yoksa İngiltere yeni bir seçime mi gidecek belirsiz. Belirsizlik arttıkça daha da büyük risklerin içine sürükleniyoruz."