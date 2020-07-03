İhracatta güçlü çıkış: Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre yüzde 35,2 ile ihracatta “rekor artış hızı” elde edildi. Haziranda 1.443 işletme ihracat ailesine katılırken, 27 sektörün 24’ü ihracatta artış sağladı.

OTOMOTİV LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

TİM verilerine göre; 2 milyar 16 milyon bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, liderlik koltuğunu geçen ay da kaptırmadı. Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 425 milyon 451 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 357 milyon 642 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. 27 sektörün 24’ü ihracatta artış sağladı.

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EN YÜKSEK ARTIŞ FINDIKTA

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 69,3 ile fındık ve mamullerinde gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76’sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 15,2’lik artışla 10 milyar 238 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,3’ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 41 yükselişle 1 milyar 921 milyon 813 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda yüzde 1,5 azalışla 312 milyon 700 bin dolarlık ihracat yapıldı.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA’YA

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 293 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 13 milyon dolar ile İngiltere ve 792 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67’ye yükseldi. Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı tam 17 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 6,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 48,5 seviyesine düştü.

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BİN 443 YENİ İHRACATÇI İŞLETME

Haziranda bin 443 firma ihracat ailesine katıldı. 6 bin 416 işletme ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. Miktar bazında ihracat ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artışla 12,5 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda 77,2’den yüzde 82’ye yükseldi. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,8 seviyesine ulaştı. Haziran ayında avro/dolar paritesinin menfi etkisi 31 milyon 771 bin dolar oldu.

GÜLLE: NORMALİN ÖTESİNDE BİR SEYİR

TİM Başkanı İsmail Gülle

Rakamları değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye, ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı. Haziran ayı ihracatı büyük bir çabayı yansıttı. Türkiye, küresel ticaretin güvenilir limanı olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye’ye yönelik finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı başardıysa bugün yine başardı. İhracatçılar başarılamaz denileni başardı” dedi.

YENİ NESİL TİCARET DİPLOMASİSİ

Türk ihracatçısının olağanüstü koşulların barındırdığı fevkalade fırsatların farkında olduğunu belirten Gülle, “İhracatçılarımıza güveniyoruz. Çünkü onlar hep yapılamaz denilenleri yaptı, başarılamaz denilenleri başardı. Söz konusu Türkiye olunca dün yaptık, bugün de yaparız, yarın da yapacağız. Sanal ticaret heyetlerimiz Özbekistan, Kenya ve Hindistan ile sınırlı kalmayacak olup TİM olarak, ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile hedef pazarlarda ‘Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi’ faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 17,3 GERİLEDİ

Bu arada Ticaret Bakanlığının, haziran ayı geçici dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat, normalleşme sürecine girilen haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,77 artışla 13 milyar 469 milyon dolara, ithalat yüzde 8,24 artışla 16 milyar 305 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı söz konusu dönemde yüzde 17,31 düşerek 2 milyar 836 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi ise bu dönemde yüzde 11,52 artışla 29 milyar 774 milyon dolar olarak belirlendi. Yılın ilk 6 ayında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,06 düşüşle 75 milyar 55 milyon dolara, ithalat yüzde 3,19 azalışla 98 milyar 896 milyon dolara geriledi. Ocak-haziran döneminde dış ticaret hacmi yüzde 8,69 düşerek, 173 milyar 951 milyon dolar seviyesine indi.

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Güçlü bir çıkış sinyali aldık

Ruhsar Pekcan

İhracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise “Bu yılın mayıs ayına göre yüzde 35 ihracat artışı var, gerçekten ciddi bir rakam. Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi

k alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum” dedi. Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Pekcan, şunları kaydetti: “Genel teamül olarak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönünde talep var. İş dünyası tarafından hem Avrupa hem Türkiye tarafında bunun mutlaka güncellenmesi ihtiyacı dile getiriliyor. Avrupa Birliği kümelenmesi içinde finansal destekleri de dikkate aldığımızda nakit para yardımı yerine ‘turist gitsin orada harcasın’ mantığı olabilir.”

Haziran ihracatı 13,4 milyar dolar

27 sektörün 24’ü ihracatta artış sağladı. Geçen ay en yüksek ihracatı 2 milyar 16 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82’ye çıktı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye, ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı” dedi.