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Ekonomi İhracatta hedef 200 milyar dolar
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta hedef 200 milyar dolar

168 milyar dolara dayanan ihracatımızı 2019 sonunda 200 milyar dolarla kapatmak için hedef koyuldu. İhracatçılardan işbirliği ve ticaret seferberliği mesajı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Gültepe (Soldan 1) ve Rıza Tuna Turagay (Soldan 3)
Mustafa Gültepe (Soldan 1) ve Rıza Tuna Turagay (Soldan 3)

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye’nin ihracatının 168 milyar dolara ulaştığını, hazır giyimin bunda yüzde 11 paya sahip olduğunu belirterek, “Tekstil bizim göz bebeğimiz, hazır giyim de bizim göz bebeğimiz. Önümüzde hedefler var. Bu hedefleri gerçekleştirmeliyiz. Biz devlet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Turagay, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) iftarı ve ödül töreninde ülkenin hazır giyim alanında dünyanın en büyük 6. ihracatçısı olarak kendini kanıtladığını söyledi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 2019’u 180 milyar doların üstünde ihracatla tamamlamasını beklediklerini belirterek, “İhracatta hedef kısa sürede 200 milyar dolar. 100’lerden sıkıldık, 100’ü geçelim artık, 200 olsun. Türkiye’nin ihracatı giderken hazır giyim ihracatını aynı paralellikte artıramıyoruz” dedi.

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İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “İHKİB’in kurulduğu tarihten bugüne hazır giyim ihracatımızı 18 kat artırarak 1 milyar dolardan 18 milyar dolar sınırına çıkardık. Bu ihracatın yüzde 75’inden fazlasını da İHKİB üyeleri, yani sizler yapıyorsunuz. Ülke ekonomisine katkı açısından ikinci büyük sektörüz” dedi.

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