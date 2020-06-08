İhracatta kademeli iyileşme bekliyoruz: Haziran ayı geçiş dönemi olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Önümüzdeki dönemde hem en çok ihracatçı olduğumuz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor hem de dünya genelinde kademeli bir normalleşmeye geçişin olacağını düşünüyoruz. Bizim için haziran ayı bir geçiş dönemi olacak” dedi. Bakan Pekcan başkanlığında İstişare Kurulunun 14’üncü toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ruhsar Pekcan

Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TMB Başkanı Mithat Yenigün katıldı. Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına değinerek, yıllık bazda ihracatta düşüş olmasına rağmen mayısta nisana göre bir toparlanma ivmesi görüldüğünü söyledi.

RAKAMLAR NİSANA GÖRE YÜKSELİŞTE

Bayram tatilleri nedeniyle daha az çalışma gününe rağmen mayısta nisan ayına göre ihracatın yüzde 10,8 arttığını belirten Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının 5 aylık dönemde yüzde 74,6 olarak gerçekleştiğini, altın hariç bakıldığında bu oranın yüzde 80’e çıktığını bildirdi. Pekcan, mayısta ara ve yatırım malı ithalatının toplam ithalatın yüzde 91,2’sini oluşturduğuna dikkati çekerek, “Haziran ayı bir geçiş dönemi olacak bu dönemi çok hızlı atlamalıyız” dedi.

GEÇİCİ ÖNLEMLER ALMAK ZORUNDAYDIK

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geçici önlemler almak zorunda olduklarını ifade eden Ruhsar Pekcan, bu sebeple hem salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, hem de yerli sanayinin korunması ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yakın zamanda bazı ilave gümrük vergileri getirildiğini belirtti.