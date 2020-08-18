İhracatta kadın gücü desteği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar 7 ülkede gerçekleştirdikleri sanal ticaret heyetlerinden bir yenisini, kadın ihracatçılarla Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, “İnanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye’nin mimarı kadınlarımız olacak” ifadesini kullandı.

LATİN AMERİKA İLE SANAL TİCARET

Planlanan faaliyetlerden en önemlisinin kadın girişimcilerle gerçekleştirecekleri sanal ticaret heyetleri olacağını vurgulayan Gülle, şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar 7 ülkede gerçekleştirdiğimiz sanal heyetlerden bir yenisini, kadın ihracatçılarımızla Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. İnanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye’nin mimarı kadınlarımız olacak. Kadın girişimcilerimizin iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde, eşit haklara sahip olarak daha güçlü bir şekilde yer almaları gerekiyor.”

KOSGEB DESTEĞİ ÖNEMLİ

TİM Başkanı Gülle, iş hayatında girişimci ve ihracatçı olan kadın sayısının çok az olduğuna dikkati çekerek, “Kadınlarımızın gerek Eximbank gerek KOSGEB gerekse özel ve kamu bankaları destek ve teşviklerinden yararlanma, kredi kullanım oranları çok düşük. Özellikle KOBİ düzeyinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin kredi ve yatırım konusunda daha fazla eğitim alması gerekiyor. Eğitim verilmesi konusunda kurumlara da iş düşüyor. Kadın ihracatçılarımızın da destekleri iyi değerlendirmelerini ve yeni desteklerden yararlanmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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