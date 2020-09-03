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Ekonomi İhracatta tekstil otomotivi geçti Ağustosta 12,4 milyar dolarlık ürün sattık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta tekstil otomotivi geçti: Ağustos’ta 12,4 milyar dolarlık ürün sattık

İhracat, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. 27 sektörün 17’sinde artış yaşanırken, 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat ile tekstil, otomotiv sektörünü geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “8 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanlığının ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu.

17 SEKTÖRDE ARTIŞ VAR

İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, pandemiöncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarının yakalandığına işaret ederek, "Ağustos ayında 8 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı, 27 sektörümüzün 17'sinde artış yaşandı. Avrupa'daki bazı ülkelerde, daha önce açıkladığımız rakamlarda düşüş olan rakamların yavaş yavaş toparlandığını görüyoruz.

Son 12 aylık ihracatımıza baktığımızda, yüzde 8'lik bir düşüşümüz var. Yıl sonu ihracat rakamına baktığımızda ise bu yüzde 8'i kapatmayı, geçen yılın ihracatını yakalamayı hedefliyoruz. Hedefimiz öncelikle geçen yıl ki ihracat rakamını yakalamak bu yüzden hedefi revize etmedik. 4 aylık sürede bunu yakalayabiliriz"dedi.

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8 SEKTÖRDE REKOR GELDİ

  • Sektörel bazda yaşanan artışları aktaran Gülle, "Ağustos ayının lideri 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat ile hazır giyim sektörü olurken, 1 milyar 545 milyon dolar ihracat ile otomotiv sektörü ikinci, 1 milyar 375 milyon dolar ihracat ile kimyevi maddeler üçüncü oldu. " diye konuştu. Detaylar hakkında bilgi veren Gülle, şunları söyledi: "Yaş meyve sebze, hububat ve meyve sebze mamülleri sektörleri pandemiye rağmen tarihlerinin en iyi 8 aylık performansını gösterdiler. 2019 yılının aynı dönemine göre, yaş meyve-sebze sektörü yüzde 23,8 artışla 1,5 milyar dolarlık, hububat sektörü yüzde 7,8 artışla 4,6 milyar dolarlık ve meyve sebze mamulleri sektörü ise yüzde 5,3 artışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, savunma ve havacılık Sanayii, süs bitkileri ve mamulleri sektörleri tarihlerinin en yüksek ağustos ayı ihracat rakamlarına ulaştı."

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85 ÜLKEYE İHRACAT YÜKSELDİ

Türkiye'nin küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen Ağustos ayında 85 ülkeye ihracatını 516 milyon dolar artırmayı başardığını belirten Gülle, bu 85 ülkenin 51'inde artışın yüzde 10'un, 22'sinde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Gülle, "Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre 64,2 milyon dolar artışla ABD, 59,3 milyon dolar artışla Belçika ve 35,7 milyon dolar ihracat artışla İsrail dikkat çekti" dedi.

ALMANYA YİNE LİDER

Ağustos ayında ihracat ailesine bin 307 firma katıldığını aktaran Gülle, ihracata yeni başlayan firmaların 110 milyon 19 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Gülle, “En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 210 milyon dolar ile Almanya, 989,2 milyon dolar ile İngiltere ve 739,6 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,3'e yükseldi. En büyük pazar Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 5,15 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,3 seviyesine düştü" diye konuştu.

NORMALLEŞMEYLE ÇIKIŞA GEÇERİZ

Ruhsar Pekcan
  • Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomik toparlanmanın başarıyla devam ettiğini bildirdi. Pekcan, “Haziran-ağustos döneminde, 2019’un aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90’a ulaştı” bilgisini paylaştı. İhracattaki gerilemede AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüşün etkili olduğunu söyleyen Pekcan, alınan tedbirler ve normalleşmeyle ihracatta tekrardan güçlü bir ivme kazanılacağını aktardı.

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