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Ekonomi İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor Yönetmelik bugün devreye giriyor
OTOMOTİV

İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor: Yönetmelik bugün devreye giriyor ​ ​

İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor: Yönetmelik bugün devreye giriyor

İkinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu uygulaması bugün başlıyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, “Yeni dönemle tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünyürürlükte olacağını anımsattı.

8 MİLYON ADET SATIŞIN 5 MİLYONU YETKİSİZ

Aydın Erkoç

Çıkan yönetmelik sayesinde yetki belgesi olmayanların 1 yılda 3'ten fazla araç alıp satamayacağına işaret eden Erkoç, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında ikinci el motorlu kara taşıtı faaliyeti bulunan ve meslek odasına kayıtlı işletmelerin yetki belgesi alabileceğini söyledi. Erkoç, Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu ve ayaküstü ticaret yapanlar sebebiyle birçok sorunla karşılaşıldığını ifade ederek, 2019'da el değiştiren 8 milyon 600 bin aracın 5 milyona yakının meslekle alakası olmayan kişilerce yapıldığını bildirdi. Erkoç, "Yeni düzenlemeyle ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getiriliyor. İkinci el otomobilde yeni dönemle tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek" diye konuştu.

ARTIK MUHATAP BULUNABİLECEK

  • Erkoç, söz konusu yönetmelikle ikinci el araç ilanını yapan firmaların yetki belgesi numarasına yer vermesinin ve belgedeki işletme adı veya unvanını kullanmasının zorunlu olacağına dikkati çekerek, "İlanda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek, yükümlülüklere uymayanlara para cezası uygulanacak ve bunların yetki belgesi de iptal edilebilecek." ifadelerini kullandı.
  • İnternet sitelerinde ve oto pazarlarında kendilerini motorlu araç satıcısı olarak tanıtıp araç satışı yapan kişilerin vatandaşları kandırarak dolandırıcılık yapabildiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti: "Bu işi merdiven altı yapan kişiler sigorta şirketlerinden 'pert' kayıtlı araçları hasarlı alıp tamir ederek vatandaşlara satabiliyor. Yetki belgesi olan kişilerden ve yeterliliği bulunan yerlerden araç alındığında, en ufak bir problem yaşandığı takdirde insanlar karşısında muhatap bulabilecek, aldığı aracı iade etme şansı olacak. Tüketici mağduriyetleri son bulacak, insanlar yetkili satış merkezlerine güven duyacak."

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