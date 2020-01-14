İhracatta zirve değişmedi

Türkiye’nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı 20 ülke, ilgili dönemdeki toplam ihracatın yüzde 65,2’sini karşıladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı, geçen yıl 2018’e kıyasla yüzde 1,6 artarak 165 milyar 959 milyon 755 bin dolara ulaştı. İhracat sıralamasında ilk 20’de yer alan ülkelere geçen yıl 108 milyar 275 milyon 279 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu rakam, 2018’de gerçekleştirilen ihracata göre yaklaşık yüzde 1’lik artışa işaret ederken, toplam ihracatın da yüzde 65,2’sini karşıladı.

LİSTEDEKİ SÜRPRİZ ÜLKE FAS

Türkiye’nin ihracatında, 2018’de zirvede yer alan 20 ülkenin 19’u, geçen yılki yerini korudu. Sıralamadaki değişiklikler ise dikkat çekti.

Geçen yıl 20’nci sıraya yerleşen Fas, Yunanistan’ın yerini aldı. Fas, 2018’de 22’nci sırada bulunurken, geçen yıl ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 13,6 artışla 2,2 milyar dolara çıktı. Yunanistan ise geçen yılki sıralamada 21’inci sıraya geriledi. Öte yandan, 2019 yılındaki ilk 20 ülke sıralamasında 2018’deki listeye kıyasla 12 ülkede değişiklik gerçekleşti.

SIRALAMADA DEĞİŞİKLİK

Söz konusu sıralamadaki en büyük değişiklik Belçika’da yaşandı. Ülke, 2018’e kıyasla 5 basamak gerileyerek geçen yıl 14’üncü sırada yer aldı. Bu düşüşte, Belçika’ya yapılan ihracatın geçen yıl 2018’e kıyasla yüzde 17,3 azalarak 3,2 milyar dolara inmesi etkili oldu. Belçika’nın ardından listede en fazla yeri değişen ülkeler ise ikişer basamak yükselen İsrail, Rusya ve Suudi Arabistan oldu. İsrail’e ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 4,4 milyar dolara yükselirken, söz konusu ülke listede 9’uncu sırada yer aldı. Rusya’ya ihracat da bu dönemde yüzde 11,8 artarak 3,9 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat gerçekleştirilen 10’uncu ülke Rusya oldu.

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ALMANYA YİNE LİDER

Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihracat yüzde 21,4 yükselerek 3,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Suudi Arabistan, listede en fazla dış satım yapılan 15’inci ülke olarak yer aldı. Polonya, Mısır, ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) listede birer basamak yükselirken, Romanya, Çin, Bulgaristan ve İran ise birer basamak geriledi. Türkiye’nin 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 14 milyar 957 milyon 543 bin dolarla yine Almanya oldu. Almanya’ya ihracat yıllık bazda ise yüzde 5,4 azalış kaydetti. Değer bazında en fazla ihracat artışının yakalandığı ülke 700 milyon dolar ile Hollanda olurken, Suudi Arabistan yüzdesel ihracat artışında 21,4 ile başı çekti.

Makinede dış ticaret açığı 5 milyar dolar düştü

İhracatını geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 4,2 artıran makine sektörü yılı 17,9 milyar dolar ihracatla kapattı, Serbest Bölgelerden yapılan ihracatla birlikte bu rakam 19 milyar dolara yaklaştı. Bu değer “genel ticaret verilerine” göre 180,5 milyar dolar olarak açıklanan Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 10,5 paya karşılık geliyor. Yerli sanayi vurgusuyla Türkiye’nin makine ithalatının yüzde 17,6 gerilediği bu yıl, makine ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 76,3’e yükseldi. Bir önceki yıl 10 milyar dolar olarak gerçekleşen makine dış ticaret açığının yarı yarıya kapanmasından memnun olduklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Teknolojik rekabet gücünü kaybetmek istemeyen ülkeler, yurt dışından artık daha az makine alıyor. Biz buna rağmen 300 bin ton daha fazla makine ihraç ettik ve 2019 yılında ihracat gelirimizi 720 milyon dolardan fazla artırmayı başardık” dedi.