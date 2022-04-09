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Ekonomi İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için nisanda 239 milyon lira SED ödemesi yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için nisanda 239 milyon lira SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere nisanda 239 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödendiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için nisanda 239 milyon lira SED ödemesi yapıldı
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine önem verdiklerini belirtti.

Bakanlığın, çocukların okul masraflarıyla diğer ihtiyaçlarının karşılanması için SED hizmeti sağladığını hatırlatan Yanık, bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi ve çocukların aileleri yanında büyümesini amaçladıklarını vurguladı.

SED kapsamındaki her çocuk için aylık ortalama 1650 lira destek sağlandığını aktaran Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için nisan ayında 239 milyon lira SED'i hesaplara yatırdık. SED'den yararlanan çocuklarımız için ayrıca birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenliyoruz. Çocuklarımızı maddi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek diğer akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 147 bin çocuğun yararlandığını kaydetti.

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