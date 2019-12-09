İİT'de yatırım dayanışması şart

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Dünyada her yıl ortalama 1,5 trilyon doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım gerçekleşmektedir. Maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin toplamının bu pastadan aldığı pay sadece yüzde 8 civarında" dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle bugün İstanbul'da başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nın resmi açılışında konuşan Ermut, konferansın Türkiye için önemine işaret ederek bu alandaki ekonomik ortaklık bilincinin de önemine dikkat çekti.

YÜZDE 29'U ÜYE ÜLKELER ARASINDA

Arda Ermut, İİT'ye mensup ülkelerin, kendi aralarında yaptıkları doğrudan yatırımların da istenilen seviyede olmadığını vurgulayarak, 2018 yılında teşkilat üyelerinin yurt dışında yaptıkları toplam doğrudan yatırımların yüzde 58'inin gelişmiş ülkelere gittiğini, sadece yüzde 29'unun teşkilat üyeleri arasında gerçekleştiğini bildirdi.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 12,6'LIK ARTIŞ

Ermut, 2018'de tüm dünyada küresel yatırımların yüzde 13 oranında azalırken, Türkiye'ye gelen yatırımların yüzde 12,6 artış gösterdiğini kaydetti. Bu rakamların, reform süreçlerindeki devamlılığın yatırım ortamındaki sürdürülebilirlik için taşıdığı önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ermut, "İİT üyeleri arasında yatırımların karşılıklı artırılmasının yolu ikili ve çok taraflı iş birliklerinden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

SERBEST DOLAŞIMA ÖNCELİK Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle gerçekleşen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı", İstanbul'da başladı. Konferansta, 56 ülkeden 1200 katılımcı bir araya geldi. Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak konferansta 46 ülkenin temsilcisi hazır bulunacak. 2 gün sürecek etkinliğin gündem maddeleri arasında İİT üye ülkelerinin kendi aralarındaki yatırımları artırmalarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik adımlar, serbest dolaşımın karşısındaki her tür engeli kaldırmak suretiyle İİT bünyesinde yatırımların teşvik edilmesi ve aynı zamanda İİT bölgesinde iş yapma kolaylığının artırılması konuları bulunuyor.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle gerçekleşen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı", İstanbul'da başladı. Konferansta, 56 ülkeden 1200 katılımcı bir araya geldi. Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak konferansta 46 ülkenin temsilcisi hazır bulunacak. 2 gün sürecek etkinliğin gündem maddeleri arasında İİT üye ülkelerinin kendi aralarındaki yatırımları artırmalarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik adımlar, serbest dolaşımın karşısındaki her tür engeli kaldırmak suretiyle İİT bünyesinde yatırımların teşvik edilmesi ve aynı zamanda İİT bölgesinde iş yapma kolaylığının artırılması konuları bulunuyor. KALKINMA FONU ÖNEMLİ ADIM

Özlem Cinemre

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Özlem Cinemre ise, "Türkiye Kalkınma Fonu'nu kurmak üzereyiz. Bu fon, girişim sermayesini içerecek, teknolojiler ve yeni şirketlere yatırım yapacak. Özel sektör fonları bunun içinde olacak, büyümeye yönelik sektör ve şirketleri içerecek" dedi. Cinemre, şunları kaydetti: "Türkiye'nin kalkınma hedefleri ile paraleliz. Ülkenin yapısal dönüşümünü temin etmeye çalışıyoruz. Ticari bankalardan farklıyız. Finansal getiri üzerinde durmuyoruz. Bizim için kalkınması öncelikli sektörlere finansmanı akıtma önceliğimiz."