İki fabrikayla ayda 155 milyon maske

Koronavirüsle mücadelede önemi ortaya çıkan maske için yapılan yatırım duyuruları peş peşe geliyor. Türkiye’nin koruyucu ekipmanda öne çıktığı bu süreçte yeni yatırımları beraberinde getirdi. Türkiye’nin tekstildeki güçlü üretim kabiliyeti, mevcut fabrikalarda günde milyonlarca maske ve tulum üretilmesine imkan tanıdı. Bütün dünyada maskeye duyulan ihtiyaç, yeni normalde de artarak sürecek olması, girişimcileri harekete geçirdi.

Türkiye’de de bu alana yapılan yatırımlar giderek artıyor. A&S Yatırım Holding İstanbul Hadımköy’de günde 2,5 milyon maske üretimi yapacak yatırımını devreye almasının ardından bir maske yatırımı haberi de dün Erzurum’dan geldi. İş Kadını Sevda Aydın, Erzurum’da üretim makineleri de yeril olan fabrikada ise ayda 80 milyon maske üretilecek. İki fabrika ayda 155 milyon maske üretecek.

Sevda Aydın

150 KİŞİYE İSTİHDAM

İş kadını Sevda Aydın'ın girişimleri sonucu Erzurum’daki Aziziye Sanayi Sitesi'nde kurulacak tesiste, Kovid-19 sürecinde kullanılacak maskelerin üretiminin yanısıra gençlere de istihdam sağlanacak. El değmeden, tamamen hijyen bir şekilde maske üretimine başlanacak tesis, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ise sağlık alanında kullanılan tulum, önlük ve örtü gibi ürünler de yapılacak. Erzurum Vali Okay Memiş, tesisin kentte 150 kişiye istihdam sağlamasının kendileri için önemli olduğunu belirtti. Memiş, "Sevda Hanım Türkiye'nin en önemli tekstilcilerinden birisi. 30 makine ile 15 Haziran itibariyle 80 milyon maske üretimi yapılacak. Erzurum'a açılacak fabrika sadece şehrimize değil, ülkemize önemli kazanımlar sağlayacak” dedi.

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Okay Memiş

BU BİR VATAN GÖREVİDİR

İş kadını Sevda Aydın da ülkenin her anlamda zorlu bir süreçten geçtiğini ve iş insanlarının bu süreçte yatırım yapmalarının asli görevleri olduğunu söyledi. Kovid-19 sürecinde iş insanlarının ellerini taşın altına koymasının vatani görev olduğunu vurgulayan Aydın, “Bizim için böyle zamanda yatırım yapmak vatani bir görevdir o yüzden ekonomik sorunlar ikinci planda kalır. Biz gereğini yapmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yatırımımız hem istihdam ve üretim kanalından ekonomimize katkı verecek hem de ülkemizin ihtiyacı olan stratejik bir ürünün temininde dışarıya bağımlılığımızı bitirecektir” dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİM TESİSİ OLACAK

A&S Holding, bir ay gibi kısa bir sürede 200 milyon liralık yatırımla Türkiye’nin ve bölgenin en büyük maske üretim tesisini devreye aldı. İlk aşamada 10 makineyle başlayan üretim süreciyle günde 2,5 milyon maske üretiyor. Tamamı el değmeden üretilip ambalajlanan, yüksek teknoloji ürünü maskelerin yarısı da Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe edilecek. Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyük maske üretim tesisi olacak fabrika hem Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak hem de dünyanın dört bir yanına maske ihracatı gerçekleştirecek. Kapasitenin önümüzdeki dönemde 10 katına çıkabileceğini ifade eden A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “Gün plazalardan sahaya inme günü. Burada el değmeden, dünyanın en hijyenik maskesini üretiyoruz” dedi. Bu tesisle birlikte Türk sanayisinin dinamizmini, Türk girişimcisinin vizyonunu dünyaya gösterdiklerini ifade eden Akkuş, bir çok ülkeden talep aldıklarını söyledi.

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