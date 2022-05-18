İki gününde 350 ton yaş çay aldı

Artvin ve Rize'nin çeşitli ilçelerinde üreticilerin bahçeye girmesiyle yaş çay sezonu hareketlendi. ÇAYKUR 47 fabrika ile sezona başlarken özel sektörde 146 fabrika hazırlıkları tamamladı.

Kampanyanın başlamasıyla sabah erken saatlerde bahçelerine giren üreticiler, hasat olgunluğuna ulaşan çayları toplayarak alım evlerine getiriyor.

Yapılan ilk iki günlük çalışma sonucu ÇAYKUR, Artvin ve Rize'de toplam 350 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Yetkililer, ÇAYKUR'un günlük yaş çay işleme kapasitesinin 9 bin 50 ton olduğunu, bu yoğunluğa ulaşıncaya kadar serbest alım gerçekleştirileceğini belirtti.

Yaş çay kalitesinin yüksek olduğunu ve birçok bölgede alım olgunluğuna ulaştığını ifade eden yetkililer, üreticilerin bahçeye girerek kaliteli taze çay toplamalarını istedi.

REKLAM

EKONOMİ Rüzgara 2021 yılında 1 milyar avro yatırdık

EKONOMİ Yaptırımlar sonrası Sberbank harekete geçti: Londra Borsası'ndan çıkmayı planlıyor