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Ekonomi

İki Türk devi gücünü birleştirdi: Tam 556 milyon lira! Dosta güven düşmana korku salacaklar

Yerli ve milli Türk savunma sanayisinin iki devi ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sözleşme imzaladı. 556 milyon 743 bin 98,81 lira sözleşmeye imza atan iki Türk devi teslimatları 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecek.

10:40 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:45 - 5/12/2023 Salı
AA
Dosta güven düşmana korku salacaklar
Dosta güven düşmana korku salacaklar

Savunma sanayisinin iki Türk devi ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) kritik bir sözleşmeye imza attı. ASELSAN ile SSB arasında 556 milyon 743 bin 98,81 lira ve 30 milyon 262 bin 532,56 dolar tutarında sözleşme imzalandı.

Tam 556 milyon lira

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve SSB arasında, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılmak üzere elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556 milyon 743 bin 98,81 lira ve 30 milyon 262 bin 532,56 dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Teslimatlar 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecek

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, açıklamanın SSB'den alınan izne istinaden yapıldığı kaydedildi.



#Ekonomi
#Savunma Sanayii
#ASELSAN
#SSB
#Savunma Sanayii Başkanlığı
#anlaşma
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