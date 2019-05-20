İki yılda yüzde 605 büyüme

TOBB ve TEPAV’ın iş birliğinde belirlenen en hızlı büyüyen şirketlerin ilk üç sırasında Bıomar Sagun Yem Sanayi Ticaret AŞ, Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Naturel Yenilenebilir Enerji Tic. AŞ yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı.

19 Mayıs 1919’un Türk milleti nezdindeki anlam ve önemine binaen dün Samsun'da Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Listeye giren 100 şirketin 2015-2017 döneminde cirosunu yüzde 605 artırdığı, ortalama ciro büyüklüklerinin de 59,8 milyon lira olduğu belirtildi. Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıkarken, şirket sayısı sıralamasında ilk sırada 23 şirketle İstanbul, ikinci sırada 22 şirketle Ankara yer aldı.

Mal ve hizmet ihracatında hem Bakanlık olarak destekler vererek hem de Eximbank’la inovatif ihracatçıların daha fazla yanında olduklarını anlatan Ticaret Bakanı Pekcan, “Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ GELİR ARTIŞININ 18 KATI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise açılıştaki konuşmasında, 100 şirketin yaş ortalamasının 11,5 olduğunu, bu firmaların herkesin bildiği işleri çok farklı anlayışla yaptıklarının altını çizdi. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin detaylarını da paylaşan Hisarcıklıoğlu, söz konusu yüzde 605'lik ciro artışının önemine dikkat çekerek, "Bu, çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye'deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde performans gösterdiler" dedi.

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İSTİHDAMLARI YÜZDE 70 ARTTI

Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son iki yılının (2015-2017 arası) ciro artış hızının dikkate alındığını bildiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Yine aynı süre içinde çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 332 artırdılar. 2017 yılında her bir şirket ortalama 60 milyon TL'lik satış yaptı, yine her biri ortalama 93 kişiye istihdam sağladı. 2015-2017 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63'ü ihracat yapıyor. 68 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor."

146 genç girişimciye 200 bin lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı’nın ikinci çağrısı da sonuçlandı. İnşallah teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz” dedi. TOBB ve TEPAV’ın söz konusu programının açılışında konuşan Varank, 6 yeni özel endüstri bölgesi kurduklarını da vurguladı. Varank, “Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de 6 yeni özel endüstri bölgesi kurduk. İnşallah bu bölgelerde yapılacak yatırımlarla cari açığın azaltılmasına yıllık 1,7 milyar dolarlık katkı sunacak ve 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Özel endüstri bölgeleri modelinde, devletin kasasından tek kuruş dahi çıkmıyor” diye konuştu.

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