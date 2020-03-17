İkili ticarette kenevir dönemi

Türkiye ile Danimarka kenevir lifinin tekstil endüstrisinde kullanımı ile kili ticaret hacmini katlayabilir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Emrah İnce, iki ülke arasında yürütülecek yeni projelerin olabileceğini belirterek, "Danimarka'daki sanayi tipi kenevir üretim alanlarını ve kullanılan teknolojileri de içeren bir Ar-Ge ziyareti gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar sürüyor" dedi. Danimarka ve Türkiye arasındaki ticari faaliyetlerin genel olarak tarım ve gıda, sağlık, enerji ve teknoloji başlıkları üzerinden ilerlediğini ifade eden İnce, tarımsal alanlara bakıldığında Danimarka'nın, yüzde 62'sinin tarıma ayrıldığının görüleceğini ve bir Avrupa ülkesi olarak bu konuda oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Danimarka'da tarımda kooperatifleşme sürecinin 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anımsatan İnce, “Öncelikli amacımız, bu kooperatifler ile Türkiye'de bulunan Tire Süt, Tarım Kredi gibi işlerliğini ispat etmiş kooperatifleri bir araya getirerek fikir alışverişi yapmak ve karşılıklı olarak gelişime açık yeni projeler üretmek” dedi.

SEKTÖR BAZLI İLERLEME

Bu projelerin her iki ülke adına da yararlarının yadsınamayacağını ifade eden İnce, ilaç sektöründe medikal kenevirin kullanımının oldukça yaygın olduğunu aktararak, yeni fikirler ile bu sektörde üretimin ve doğal kaynakların kullanımının ne derece önemli olduğunu kanıtlamak adına çalışmalarının olacağını söyledi. İnce, enerji sektöründe de Danimarka'nın yenilikçi ve son teknolojileri sürdürülebilir şekilde ticarete aktarma konusundaki başarısını, Türkiye ile birleştirme ve adapte etme hususunda önemli adımlar atacaklarını da ifade etti. İnce, "Kenevir lifinin tekstil endüstrisinde kullanımı ile iki ülke arasında yürütülecek yeni projelerimiz olabilir” dedi.

RAKAMLAR GİDEREK YÜKSELECEK

Emrah İnce

Türkiye’nin Danimarka’ya ihracatında dalgalı seyrin söz konusu olduğunu ifade eden Emrah İnce, 2014’de yaklaşık 1,1 milyar dolar olan ihracatın, 2016’da 984 milyon dolar ve 2017’de 1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. İnce, geçen yıl Türkiye’nin Danimarka’ya ihracatının 1 milyar dolar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 2 milyar dolar olduğunu aktardı. Türkiye ile Danimarka arasındaki ticaret hacminin seyrinde artış olduğuna dikkati çeken İnce, “Cumhurbaşkanımız, ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar olarak belirtti. Her iki ülke de ticaret konusunda hevesli. Önümüzdeki günlerde bu rakamın giderek yükseleceğini göreceğiz” dedi.

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TİCARETE AKTİF STRATEJİ

Türkiye ve Danimarka arasındaki ticari ilişkileri 2020’de önceki senelerde olmadığı kadar aktif hale getirerek yenilikçi teknolojiler ile hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan İnce, Türkiye’de inovasyonun kelime olarak çok kullanıldığını ancak artık pratiğe geçerek hayatın akışında yer almasının önem taşıdığını kaydetti. İnce, Türkiye-Danimarka İş Konseyi’nin gelecek 2 yılı oldukça aktif bir şekilde değerlendireceğini ifade etti.