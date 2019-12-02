Ekonomi İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti Karadeniz-Akdeniz Yolunun yüzde 95i tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti: Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı

İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti: Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona yaklaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu ile Mersin arasında 41 ilin ithalatı ve ihracatı söz konusu. Mesela Ordu'dan sonra Sivas, Kayseri diye aşağı iniyorsunuz ama bu aradaki bütün illerin ithalatı ve ihracatı Ordu'dan Karadeniz'e çıkacak veya Akdeniz'e inmiş olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, 28 tünel ile viyadük ve köprülerden oluşan 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

AA
Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona yaklaşıldı.
Türkiye'deki 41 ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması beklenen proje, bölgeler arası sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu ile konforlu ulaşımı da sunacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, söz konusu projenin, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak dev bir proje olduğunu söyledi.

AA
Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, 28 tünel ile viyadük ve köprülerden oluşan 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Topçam başta olmak üzere barajlara ulaşmak için Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla başlattıkları bir çalışma olduğunu anlatan Güler, "Gerçekten çok zor şartlarda doğayla tatlı bir mücadeleye girerek bu tünelleri açtık ve neticesinde dedelerimizin hayali olan bu Dereyolu Projesi, bir şekilde gerçekleşti. Sonra onu diğer yolla birleştirdiğimizde Karadeniz'i Akdeniz'e birleştiren muhteşem bir proje ortaya çıktı" dedi.

AA
Türkiye'deki 41 ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması beklenen proje, bölgeler arası sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu ile konforlu ulaşımı da sunacak.

Güler, yol çalışmasıyla çok önemli imkanların sağlanacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

  • "Bunun neticesinde çok rahatlıkla Karadeniz'i iç deniz olarak düşünürseniz, Rusya'sından Romanya'sına, Gürcistan'ından Bulgaristan'a, Ukrayna'ya kadar tüm ülkelerin malları çok rahatlıkla Ege'yi dolaşmadan Mersin'den Akdeniz'e inme şansına ulaştı. Yani Ordu ile Mersin arasında en kısa yol olarak bu gerçekleşti. Bunu hatta İskenderun'a kadar da uzatmak mümkün."

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.

Projenin sadece Ordu için değil, Türkiye için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Güler, "Çünkü Ordu ile Mersin arasında 41 ilin ithalatı ve ihracatı söz konusu. Mesela Ordu'dan sonra Sivas, Kayseri diye aşağı iniyorsunuz ama bu aradaki bütün illerin ithalatı ve ihracatı Ordu'dan Karadeniz'e çıkacak veya Akdeniz'e inmiş olacak. Bu büyük bir avantaj" diye konuştu.

"Sivas, Kayseri sahile kavuşmuş oluyor"

Güler, iç kısımdaki illerin denize uzaklığının azalacağına işaret ederek "Mesela Sivas, Kayseri, Ordu üzerinden sahile kavuşmuş oluyor. Düşünün ki yıllar önce Karadeniz'in Akçakoca, Amasra ile Ankara'nın buluşması 4 saatlik bir sürede gerçekleşiyordu. Şimdi aynı şekilde Kayseri, Sivas çok kısa zamanda, 4 saatten daha az bir zaman içinde sahile kavuşmuş olacak" dedi.

Bu yola demir yolu takviye edilmesi halinde müthiş bir avantaj olacağına dikkati çeken Güler, ayrıca ileriye dönük olarak enerji hatları, boru hatlarıyla üçüncü bir imkan sağlanırsa bunun da harikulade bir avantaj sağlamış olacağını söyledi.

Türkiye'deki 41 ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması beklenen proje, bölgeler arası sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu ile konforlu ulaşımı da sunacak.

Güler, Rusya, Romanya, Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır'ın da kullanacağı yolun, Akdeniz'le Karadeniz'i birleştiren en kısa yol olacağını belirterek Akdeniz ile Karadeniz arasındaki ticaret rakamlarının yolla daha yukarılara ulaşabileceğini ifade etti.

"Yüzde 95'in üzerinde bitti"

Yol üzerindeki 5 ile ziyarette bulunacağını aktaran Güler, illerde ortak projeler için görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı

Güler, şu an yolun birleşip çalıştığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Herhangi bir TIR yol üzerinde gidip gelebiliyor ama bunun daha süratli şekilde alışılmış bir yol olarak kullanılması için bazı kısa rötuşlar yapılması lazım. Bir de konteyner limanıyla bunun takviye edilmesi lazım. Bunu da eğer Ünye'ye gerçekleştirirsek, bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor, o zaman bunun güzergahı üzerindeki hareket daha da artmış olacak. Yani bu müthiş bir çalışma. Hemen hemen hepsi bitti. Yüzde 95'in üzerinde bitti. Geri kalan şeyler de ufak rötuşlar, düzenlemeler."

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
FOTOĞRAF 21
Title
Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, 28 tünel ile viyadük ve köprülerden oluşan 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Title
Türkiye'deki 41 ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması beklenen proje, bölgeler arası sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu ile konforlu ulaşımı da sunacak.
Title
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, söz konusu projenin, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak dev bir proje olduğunu söyledi.
Title
Projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Topçam başta olmak üzere barajlara ulaşmak için Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla başlattıkları bir çalışma olduğunu anlatan Güler, Gerçekten çok zor şartlarda doğayla tatlı bir mücadeleye girerek bu tünelleri açtık ve neticesinde dedelerimizin hayali olan bu Dereyolu Projesi, bir şekilde gerçekleşti. Sonra onu diğer yolla birleştirdiğimizde Karadeniz'i Akdeniz'e birleştiren muhteşem bir proje ortaya çıktı dedi.
Title
Güler, yol çalışmasıyla çok önemli imkanların sağlanacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:
Title
Bunun neticesinde çok rahatlıkla Karadeniz'i iç deniz olarak düşünürseniz, Rusya'sından Romanya'sına, Gürcistan'ından Bulgaristan'a, Ukrayna'ya kadar tüm ülkelerin malları çok rahatlıkla Ege'yi dolaşmadan Mersin'den Akdeniz'e inme şansına ulaştı. Yani Ordu ile Mersin arasında en kısa yol olarak bu gerçekleşti. Bunu hatta İskenderun'a kadar da uzatmak mümkün.
Title
Projenin sadece Ordu için değil, Türkiye için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Güler, Çünkü Ordu ile Mersin arasında 41 ilin ithalatı ve ihracatı söz konusu. Mesela Ordu'dan sonra Sivas, Kayseri diye aşağı iniyorsunuz ama bu aradaki bütün illerin ithalatı ve ihracatı Ordu'dan Karadeniz'e çıkacak veya Akdeniz'e inmiş olacak. Bu büyük bir avantaj. diye konuştu.
Title
Sivas, Kayseri sahile kavuşmuş oluyor <br><br> Güler, iç kısımdaki illerin denize uzaklığının azalacağına işaret ederek Mesela Sivas, Kayseri, Ordu üzerinden sahile kavuşmuş oluyor. Düşünün ki yıllar önce Karadeniz'in Akçakoca, Amasra ile Ankara'nın buluşması 4 saatlik bir sürede gerçekleşiyordu. Şimdi aynı şekilde Kayseri, Sivas çok kısa zamanda, 4 saatten daha az bir zaman içinde sahile kavuşmuş olacak. dedi.
Title
Bu yola demir yolu takviye edilmesi halinde müthiş bir avantaj olacağına dikkati çeken Güler, ayrıca ileriye dönük olarak enerji hatları, boru hatlarıyla üçüncü bir imkan sağlanırsa bunun da harikulade bir avantaj sağlamış olacağını söyledi.
Title
Güler, Rusya, Romanya, Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır'ın da kullanacağı yolun, Akdeniz'le Karadeniz'i birleştiren en kısa yol olacağını belirterek Akdeniz ile Karadeniz arasındaki ticaret rakamlarının yolla daha yukarılara ulaşabileceğini ifade etti.
Title
Yüzde 95'in üzerinde bitti<br><br> Yol üzerindeki 5 ile ziyarette bulunacağını aktaran Güler, illerde ortak projeler için görüşmeler yapacaklarını kaydetti.
Title
Güler, şu an yolun birleşip çalıştığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
Title
Herhangi bir tır yol üzerinde gidip gelebiliyor ama bunun daha süratli şekilde alışılmış bir yol olarak kullanılması için bazı kısa rötuşlar yapılması lazım. Bir de konteyner limanıyla bunun takviye edilmesi lazım. Bunu da eğer Ünye'ye gerçekleştirirsek, bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor, o zaman bunun güzergahı üzerindeki hareket daha da artmış olacak. Yani bu müthiş bir çalışma. Hemen hemen hepsi bitti. Yüzde 95'in üzerinde bitti. Geri kalan şeyler de ufak rötuşlar, düzenlemeler.
Title
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Title
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Title
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Title
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Title
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Title
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Title
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Title
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.
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